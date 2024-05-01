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İran'da 'cennet şehir' fiyaskosu! 24 bin ev çöpe gitti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran&#039;da &#039;cennet şehir&#039; fiyaskosu! 24 bin ev çöpe gitti

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dar gelirlilerin konut sahibi olmaları için başkent Tahran yakınlarına dev bir şehir kuracaklardı. Enflasyona yenilen proje yarım kaldı, terk edilen binalar çürüyor.

M. EMİN ARVAS'IN HABERİ - İran’da başkent Tahran’a 50 kilometre mesafede “Cennet Şehir” ismiyle gökdelenlerden yeni bir şehir inşa edilecekti. 2001 ve 2011 yılları arasında yollar yapıldı, apartmanlar dikildi, hastaneler, okullar inşa edildi. Mehra Mer Projesi, iktisadi sebeplerle tamamlanamadı. Çöl ortasındaki inşaatın terk edilmesiyle apartmanlar çürüyor. Toz toprak içinde kalan bölge de savaştan çıkmış gibi görünüyor.

İRAN'DAKİ EN BÜYÜK PROJE BAŞARISIZLIKLARINDAN BİRİ 

Mehra Mer, İran’daki en büyük proje başarısızlıklarından biri olarak gösteriliyor. Proje, artan nüfusla birlikte beliren iskân problemini ortadan kaldırma, düşük gelirliler ve işçi sınıfının ev sahibi olmalarını sağlama amacıyla yürütülüyordu. Ancak ilk apartmanlarda kanalizasyon ve ısıtma sistemleri arızalı çıktı, suya erişim yetersiz kaldı, elektriklerde de kesintiler yaşandı.

İran'da 'cennet şehir' fiyaskosu! 24 bin ev çöpe gitti - 1. Resim

BİNALARIN ÇOĞU DEPREMDE YIKILDI

Çoğu apartmanın 2017 depreminde yıkılmasıyla da zaten büyük bölümü boş olan site tamamen terk edildi. Ekonomik açıdan güçlük yaşayan ülkede yüksek enflasyon da projede tabuta çakılan son çivi oldu.

Kuşbakışı görüntülerde, yerden pıtrak gibi biten yaklaşık 100 kule bloku görülüyor. Bu dev 100 kulede 23.938 hane yer alıyor.  Apartmanlar çöl sıcağında kavrulurken, projede hiçbir park, ağaç ve yeşillik olmaması da ayrıca dikkat çekiyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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