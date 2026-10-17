İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gündeme gelen "Mekke İttifakı" girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Müslüman ülkelerin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, söz konusu girişimi "önemli bir adım" olarak nitelendirerek İran'ın da sürece katılmaya hazır olduğunu söyledi.

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Al Jazeera'nın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gündeme gelen "Mekke İttifakı" girişimine ilişkin sorularını cevaplayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'ın da sürece katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

Müslüman ülkelerin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, girişimin "önemli bir adım" olduğunu dile getirdi.

İran'dan Türkiye'nin de yer aldığı Mekke Savunma Anlaşması'na yeşil ışık! "Biz de hazırız"

"YER ALMAYA HAZIRIZ"

İran Cumhurbaşkanı, "Bu, önemli bir adım. Müslümanlar birleşmeli. Bu süreçte yer almaya hazırız" dedi.

Anlaşmanın ayrıntılarını henüz bilmediğini de vurgulayan Pezeşkiyan, ""Bu, ileriye doğru atılmış bir adımdır. Müslümanlar birlik olmalıdır. Biz de bu süreçte yer almaya hazırız. Elbette alınan kararların ayrıntılarını bilmiyoruz."ifadelerini kullandı.

İran'dan Türkiye'nin de yer aldığı Mekke Savunma Anlaşması'na yeşil ışık! "Biz de hazırız"

"MÜSLÜMANLAR İKİ GRUBA AYRILIP SAVAŞMAMALI"

Pezeşkiyan, Müslüman ülkeler arasındaki ayrışmaların sona ermesi gerektiğini savunarak bölgesel birlik çağrısında bulundu.

"ARAP, TÜRK VEYA İRAN ÜLKESİ DİYE BİR ŞEY YOK"

İslam dünyasında birlik çağrısında bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Müslüman ülkelerin etnik ve millî farklılıkları bir ayrışma nedeni olarak görmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer Müslümanlar bir araya gelirse, öncelikle şunu bilmeliyiz ki, bu anlamda bir Arap ülkesi, bir Türk ülkesi veya bir İran ülkesi diye bir şey yoktur" şeklinde konuştu.

Ortak değerlere de işaret eden İran Cumhurbaşkanı, "Biz Müslümanız. Bir erkek ve bir kadından yaratıldık ve farklı milletlere ve kabilelere dönüştük. Allah nezdinde önemli olan, Arap, Türk veya Fars olmanız değil, takvadır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Al Jazeera'ya verdiği röportajda Türkiye'nin de adının geçtiği bölgesel ittifak girişiminin yanı sıra ABD ile müzakereler, Hürmüz Boğazı, İsrail'le yaşanan gerilim ve İslam dünyasında birlik çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

İran'dan Türkiye'nin de yer aldığı Mekke Savunma Anlaşması'na yeşil ışık! "Biz de hazırız"

ABD İLE MÜZAKERELER

"Amerikalılarla dördüncü veya beşinci kez görüşüyoruz. Ancak artık bu görüşmelere güvenmiyoruz. Çünkü ne zaman diyalog kursak bir süre sonra yeniden saldırılara ve yaptırımlara başvuruyorlar.

Dünyaya diyalogdan ve müzakereden yana olduğumuzu göstermek için Katar ve Pakistan gibi arabulucu ülkeler aracılığıyla Amerikalılarla yeniden görüşüyoruz. Şimdi Amerikalıların cevap vermesi gerekiyor. Üzerinde uzlaşılan çerçeveyi kabul etmeye hazırlar mı, yoksa yine süreci bozmak mı istiyorlar?

TRUMP İLE GÖRÜŞME İHTİMALİ

Neden olmasın? Ancak yazılı olarak kabul ettikleri hususları bile uygulamıyorlarsa, onlarla nasıl görüşebiliriz? Verdikleri sözleri tutacaklarına nasıl güvenebiliriz? Ölürüz ama aşağılanmayı asla kabul etmeyiz.

HÜRMÜZ BOĞAZI

Hürmüz Boğazı'nı kapatma sürecini başlatan biz değildik. Yollarımızı kapatan Amerika, bölgeyi ateşe veren ise İsrail'dir. Onların bize saldırmasını engellemek için biz de geçişlerini kapattık. Bu mesele zorbalıkla değil, diyalogla çözülebilir."

Müzakerelerde sorunun özü çözülürse Hürmüz Boğazı ticarete tamamen açık olacaktır. Ancak bölgeyi ateşe vermek amacıyla silah ve mühimmat taşınmasına izin veremeyiz.

Bölgenin güvenliğini komşu ülkelerle birlikte sağlayabiliriz. Dışarıdan bir jandarmaya ihtiyacımız yok. Biz Müslümanlar, Basra Körfezi'ndeki kardeşlerimiz ve Arap ülkeleriyle el ele vererek bölgemizin güvenliğini koruyabiliriz.

SUUDİ ARABİSTAN VE YEMEN

Suudi Arabistan'da Mekke ve Medine bulunuyor. Bu iki şehir Müslümanların birlik merkezidir. Suudi Arabistan, Müslümanların bir araya geldiği merkez olabilir. Mekke, İslam ülkelerinin birlik gösterisine ev sahipliği yapabilir.

Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki sorunların çözümüne yardımcı olmaya hazırız. Ateşe körükle gitmek istemiyoruz. Müslümanlar birbirleriyle savaşmamalı, kardeş kardeşi öldürmemelidir.

İSLAM DÜNYASINA BİRLİK ÇAĞRISI

Biz Müslümanlar bir araya gelirsek öncelikle şunu bilmeliyiz: Arap ülkesi, Türk ülkesi veya İran ülkesi ayrımı yapmamalıyız. Müslümanlar kardeştir.

İSRAİL VE NETANYAHU'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Netanyahu, gözünün önündeki Gazze'yi bile teslim olmaya zorlayamadı. Şimdi İran'da rejimi değiştirmek istiyor. Gazze'de, Lübnan'da ve Suriye'de en ağır suçları işledi ama bu ülkeleri teslim alamadı.

Amerika'yı da bu sürece dahil etti. Liderimizi öldürürlerse İran'ın hemen teslim olacağını ve hükümetin değişeceğini düşündüler. Ancak halkımız birlik içinde direnmeye devam ediyor.

İRAN EKONOMİSİ NE DURUMDA?

İlaçların ülkeye girişini neden engelliyorlar? Ham maddelerin önünü neden kesiyorlar? Halkın geçim kaynaklarını neden kapatıyorlar? Bunlar, Gazze'de insanların suya, ekmeğe ve gıdaya erişimini engelleyenlerle aynı zihniyete sahip.

Sorunlarımız ve zorluklarımız var. Ancak bütün bu yaptırımlara rağmen ayakta kalacağız. Hangi yolu kapatırlarsa kapatsınlar başka bir yol buluruz. Bulamazsak yeni bir yol açarız.

İRAN'DA SON DURUM

Ülkemizde hiçbir zaman bugünkü kadar güçlü bir birlik ve uyum olmamıştı. Yürütme, yasama ve yargı organlarının başkanları olarak her hafta bir araya geliyoruz.

İmzalanan mutabakat metnini askerî kurumlar, güvenlik birimleri, yargı, yasama ve hükümet birlikte onayladı. Aramızda anlaşmazlık olsaydı bu mümkün olmazdı.

ÇİN VE RUSYA'NIN DESTEĞİ

Çin ve Rusya siyasi açıdan bize büyük destek sağladı. Aksi takdirde Amerika ve bölgedeki bazı ülkeler aleyhimize çok daha farklı kararlar aldırabilirdi. Ekonomik ilişkilerimiz ve ticaretimiz de iyi durumda.

MÜSLÜMAN ÜLKELERE ÇAĞRI

Müslüman ülkelere sesleniyorum: Gelin el ele verelim, halklarımız için çalışalım. Sermayemiz, paramız ve imkânlarımız var. Bölgemizde insanlar işsiz, yoksul ve mağdur olmamalı. Bölgeyi birlikte kalkındırabiliriz.

Amerika'nın aramıza ayrılık sokmasına izin vermemeliyiz. Birbirimizle savaşmak yerine birlikte hareket etmeli ve sorunlarımızı kendi aramızda çözmeliyiz."

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