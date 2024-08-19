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İrlanda'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu, yüzlerce ev tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İrlanda&#039;da İkinci Dünya Savaşı&#039;ndan kalma bomba bulundu, yüzlerce ev tahliye edildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kuzey İrlanda'da inşaat işçileri İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba buldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgedeki 450 evi tahliye etti. İmha operasyonunun 5 gün süreceği öğrenildi.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı, Newtownards'da cuma günü bir inşaat çalışması sırasında bulunan patlayıcıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bombayı imha çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Newtownards'tan sorumlu Ards and North Down Bölgesi Emniyet Müdürü Johnston McDowell, "400'ün üzerinde ev bu operasyondan etkilendi." ifadelerini kullandı.

İMHA OPERASYONU EN AZ 5 GÜN SÜRECEK

Tahliye edilen evlere gönderilen mektuplarda, imha operasyonunun 5 gün veya daha fazla sürebileceği uyarısı yer aldı. Ards and North Downs Belediye Meclis Üyesi Pete Wray ise yaptığı açıklamada patlayıcının Nazi Almanyası tarafından kullanıldığını ifade etti.

450 EV TAHLİYE EDİLDİ

Geçen cuma günü bulunan patlayıcı için 17 Ağustos'ta uzmanların bölgeye geldiğini ifade eden Wray, aynı gün patlayıcı çevresindeki 400 metre çapında bir alan için tahliye kararı verildiğini belirtti.

Wray, pazar günü itibariyle tahliyelerin gerçekleştirildiğini ifade ederken tahliye edilen ev sayısının 450 olduğunu da bildirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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