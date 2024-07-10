Isı kubbeleri orman yangınlarını tetikliyor

İklim bilimci Prof. Dr. John Abatzoglou, küresel ısınmanın kalıcı sıcak hava dalgaları olarak bilinen ısı kubbelerine yol açtığını, bunun da orman yangınlarının meydana gelmesini kolaylaştırdığını kaydetti.

Araştırmacılar, orman yangınlarının çıkış tarihleriyle ısı kubbesinin etkili olduğu dönemler üzerine yaptıkları analiz sonucu Kuzey Amerika’da 2021’de yanan toplam alanın yüzde 21’inin ısı kubbesinin etkili olduğu bölgelerde görüldüğünü ortaya koydu. Çalışmada, bu hava olayının etkili olduğu dönemlerde orman yangınlarının süresinin yüzde 59, yangınların etkilediği alan miktarının ise yüzde 34 daha fazla olduğu belirlendi. Çalışmaya katılan akademisyenlerden Abatzoglou, ısı kubbelerinin bir çeşit “daha kalıcı sıcak hava dalgası” olduğunu, bu hava olayı nedeniyle yaz aylarında sıcaklıkların aşırı uçlara ulaştığını ve bu durumun karasal yüzeylerdeki havanın hızla kurumasına yol açtığını söyledi. Sıcak hava dalgasına göre nispeten daha az bilinen bu hava olayı, bir yüksek basınç bölgesinin, belli bir alan üzerinde ısıyı hapsetmesiyle meydana geliyor ve günlerce hatta haftalarca sürebiliyor.

AŞIRI SICAKLAR KÖPRÜNÜN MEKANİZMASINI BOZDU

ABD’nin New York kentinde Bronx ile Manhattan’ı birbirine bağlayan Harlem nehri üzerindeki açılır kapanır köprünün, aşırı sıcaklar sebebiyle açık vaziyette kilitli kaldığı belirtildi. Köprü araç trafi ğine kapatılırken, video görüntülerinde itfaiye botlarının, çeliği soğutmak amacıyla nehirden köprüye su püskürttüğü görüldü. New York şehri, 35 derece sıcaklık ile yılın en yüksek seviyesini gördü. 1898 yılında açılır kapanır yapıda inşa edilen köprü tek şeritli olarak araç trafi ğinde kullanılıyor.