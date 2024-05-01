İslam ülkeleri Gazze için Gambiya’da toplanıyor, ateşkesin yolları aranacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Olağan Devlet ve Hükûmet Liderleri Zirvesi, 4-5 Mayıs’ta “Sürdürülebilir kalkınma için birlik ve beraberliğin diyalog yoluyla güçlendirilmesi” temasıyla Gambiya’nın başkenti Banjul’da yapılacak.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Zirvenin ana gündemi Gazze’de bir an önce ateşkesin sağlanması için atılacak adımlar olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılacağı zirvede, Filistin’in devlet olarak tanınması ve insani yardımların ulaşmasına yönelik atılacak ortak adımlar ile İsrail ve İsrail’e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları da masaya yatırılacak. Zirvede ayrıca nefret söyleminin ve İslamofobinin reddedilmesi, diyaloğun teşvik edilmesi, iklim değişikliği ve gıda güvenliği konuları ele alınacak. Zirve sonrasında Banjul Deklarasyonu’nu içeren nihai bir bildiri yayınlanacak. 57 üye ülkeden oluşan teşkilatta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Tayland ise gözlemci statüsüyle yer alıyor. İİT, son olarak 11 Kasım 2023’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Arap Ligi’yle Olağanüstü Ortak Zirve gerçekleştirmişti.

MEHMETÇİK’TEN GAMBİYA ASKERİNE EĞİTİM

Bu arada, Afrika kıtasında küçük bir ülke olan Gambiya’da zirvenin hazırlıkları sürüyor. Küçük ülkelerin önemli etkinliklere ev sahipliği yapabileceğini dünyaya ispatlamayı amaçlayan Banjul hükûmeti, 3 binden fazla delegenin katılacağı zirvenin güvenlik içinde geçmesi için olağanüstü tedbirler alıyor. Hazırlıklar kapsamında Mehmetçik tarafından, 351 Gambiya askerine, VIP koruma eğitimi da dâhil özel bir eğitim verildi.