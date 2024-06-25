İslamofobi Teksas’ta hortladı!  3 yaşındaki Müslüman çocuğu boğmaya kalktı

Batı dünyasında 11 Eylül saldırılarından sonra sistemli bir şekilde körükleyen islamofobiya, İsrail’in Filistin’de uyguladığı holokosttan sonra iyice gemiyi azıya aldı. ABD’nin Texas eyaletinde Filistin asıllı Müslüman olduğu için 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan Elizabeth Wolf, gözaltına alındı.

Polis kayıtlarına göre, olay 19 Mayıs’ta gerçekleşti. Filistin asıllı anne ve 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları, sitelerinde yer alan havuza indi. Irkçı saldırgan Wolf, başörtülü anneye nereli olduklarını sorduktan sonra havuza girdi. Irkçı söylemlerde bulunan Wolf, daha sonra çocuklara saldırdı.

KÜÇÜK KIZI SUYUN ALTINA İTTİ

Çocukların annesi hemen havuza atlarken, 6 yaşındaki çocuk Wolf’un elinden kurtuldu. Anneye saldıran Wolf, diğer taraftan 3 yaşındaki küçük kız çocuğunu suyun altına itti. Anne ve çocuğunu olay yerinde bulunan Afrika kökenli bir Amerikalı kurtardı. 42 yaşındaki Wolf cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ise yaptığı yazılı açıklamada, olayın nefret suçu olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

"GÜVENDE OLMAMIZ İÇİN NEREYE GİTMEMİZ GEREKİYOR"

Söz konusu aile ve tüm Müslüman toplumunun korunmasını talep eden CAIR, açıklamasında Filistin asıllı annenin ifadelerine de yer verdi. Anne, “Biz Filistin asıllı Amerikan vatandaşlarıyız. Güvende olmamız için nereye gitmemiz gerekiyor bilmiyorum. Ülkemde savaş var, burada ise nefret. Çocuğum travma yaşıyor, her kapıyı açtığımda kaçıp saklanıyor” ifadelerini kullandı.

CAIR, nisan ayında açıkladığı verilerde, geçen sene Müslümanlardan ayrımcılık ve nefret olayına ilişkin 8 bin 61 şikâyet alındığını bildirmişti. Bunun 30 yıldır en yüksek şikâyet oranına denk geldiğini açıklayan CAIR, 2023’ün son 3 ayında ise 3 bin 578 şikâyetin kayda geçtiğini duyurmuştu.