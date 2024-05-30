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İspanya’ya teşekkür NATO’ya iki uyarı... Fidan önce, Madrid’e ardından Prag’a uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İspanya’ya teşekkür NATO’ya iki uyarı... Fidan önce, Madrid’e ardından Prag’a uçtu
Dışişleri Bakanı, Nato, Filistin, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Madrid ve Prag ziyaretinde İspanya'ya Filistin Devleti'ni tanıdığı için teşekkür etti, NATO'ya ise iki uyarıda bulundu.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Çekya’nın başkenti Prag’da bugün başlayacak olan ve iki gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan öncesinde, Filistin’i tanıyan İspanya’ya teşekkür ziyareti yaptı.

Temas Grubu eşliğinde İspanya’ya giden Fidan, burada Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi. Fidan, Albares ve Temas Grubu üyeleri daha sonra ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, İspanya’nın Filistin’in tanıma kararının dünyaya örnek olmasını ve bütün ülkelerden aynı tavrı beklediklerini dile getirdi. İspanyol Bakan da, Gazze’de akan kanın durması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan, daha sonra NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üre Prag’a uçtu. Fidan, söz konusu zirvede, NATO üyesi ülkelerden özellikle savunma sanayiinde uygulanan ambargoların kaldırılmasını isteyecek. Fidan, engellemelerin sadece bireysel olarak caydırıcılık ve savunma gayretlerine ve kapasitesine zarar verdiğini vurgulayacak.

Fidan’ın ikinci olarak gündeme getireceği konu ise terörle mücadele olacak. Müttefik ülkelerin başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusundaki beklentileri aktaracak olan Fidan, terör örgütleriyle çıkar temelli ortaklık ilişkisine girilmesinden derhâl vazgeçilmesi çağrısında bulunacak.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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