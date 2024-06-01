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İsrail ateşkes için şartını açıkladı! Gazze'de savaş esir takasının ardından bitecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail ateşkes için şartını açıkladı! Gazze&#039;de savaş esir takasının ardından bitecek
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifine İsrail'den cevap geldi. İsrail devlet medyası Kan'a göre Tel Aviv yönetimi İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından savaşın bitmesini kabul etti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail'in Katar aracılığı ile Hamas'a sunduğu yeni üç aşamalı ateşkes teklifini dünyaya duyurmuştu. "Hamas'sız bir Gazze" amaçladıklarını vurgulayan Biden, İsrail'in ateşkes masasına getirdiği 3 aşamalı teklifi açıklamıştı. Hamas'ın olumlu baktığı teklife İsrail'den cevap geldi.

GAZZE'DE 3 AŞAMALI ATEŞKES PLANI

Biden, ilk aşamada İsrail ile Hamas arasında 6 haftalık ateşkesin sağlanacağını ikinci aşamada İsrail'in çıkarları korunarak tüm rehinelerin Hamas'ın elinden alınacağını üçüncü aşamada ise Gazze'nin yeniden inşasına başlanacağını ve Hamas'ın olmadığı güvenli bir Gazze sağlayacağını söyledi.

İsrail ateşkes için şartını açıkladı! Gazze'de savaş esir takasının ardından bitecek - 1. Resim

Biden yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir adım attık. Bugün duyuruyorum. Barışı isteyen liderler sesini yükseltmeli. Bu anlaşmayı kabul etmeliler. Rehinelerin evlerine döndüğü, İsrail'in güvenli olduğu bir zaman geldi." ifadelerini kullandı.

HAMAS'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Hamas'tan yapılan açıklamada ise "Biden'ın paylaştığı son ateşkes teklifini olumlu olarak görüyoruz. Kalıcı ateşkes için her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız" denildi.

İSRAİL SAVAŞIN BİTMESİNİ TEK ŞARTLA KABUL ETTİ

İsrail devlet medyası Kan'a göre Tel Aviv yönetimi İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından savaşın bitmesini kabul etti. Kan'ın haberine göre Biden'ın teklifi İsrail Askeri Konseyi'nde oybirliğiyle kabul edildi.
 
İsrail Başbakanlık Ofisinden bugün yapılan yazılı açıklamada ise "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" gibi şartları sağlanmadan herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

İSRAİLLİLER SOKAKLARA İNDİ

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle bu cumartesi de gösteri düzenledi. Başkent Tel Aviv'de toplanan yüzlerce gösterici, ellerinde İsrail bayrakları ve Netanyahu karşıtı dövizler taşıdı.

İsrail ateşkes için şartını açıkladı! Gazze'de savaş esir takasının ardından bitecek - 2. Resim

İsrail ateşkes için şartını açıkladı! Gazze'de savaş esir takasının ardından bitecek - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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