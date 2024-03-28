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Haberler > Dünya > İsrail, beyaz bayrak taşıyanları katletmişti! Hamas’tan dünyaya çağrı geldi

İsrail, beyaz bayrak taşıyanları katletmişti! Hamas’tan dünyaya çağrı geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, beyaz bayrak taşıyanları katletmişti! Hamas’tan dünyaya çağrı geldi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail askerleri, beyaz bayrak sallayan silahsız iki Filistinli sivili öldürüp dozerle toprağa gömdü. Vicdanları yaralayan bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail’e karşı harekete geçmesini istedi.

Hamas, başta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) olmak üzere tüm uluslararası yargı kurumlarını ve Birleşmiş Milletleri, Filistin halkının sistematik olarak öldürülmesini durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

“CİNAYETLERİN DELİLİ”

Yapılan açıklamada, "Al Jazeera tarafından yayınlanan ve siyonist işgal devleti askerlerinin beyaz bayrak taşıyan iki silahsız genç sivili soğukkanlılıkla öldürmesi ve ardından bu iğrenç suçu gizlemek için vücutlarını buldozerle sürüklemesi şeklindeki suçunu belgeleyen görüntüler, katil siyonist faşistlerin işlediği cinayetlerin boyutunun bir başka delilidir" ifadeleri kullanıldı.

“İSRAİL’DEN HESAP SORUN”

İsrail’in Gazze Şeridi’nde "Filistin halkına yönelik vahşi bir soykırım savaşı" yürüttüğüne dikkati çekilen açıklamada “Başta UCM olmak üzere tüm uluslararası yargı kurumlarını ve Birleşmiş Milletleri, halkımızın sistematik olarak öldürülmesini durdurmak için acilen harekete geçmeye, çocuklara ve savunmasız sivillere karşı işledikleri suçlardan dolayı bu haydut rejim ile onun terörist savaş suçlusu liderlerinden hesap sormak için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz” denildi.

“İSRAİL’İ DURDURMANIN ZAMANI GELDİ”

Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) Direktörü Tayab Ali de UCM Başsavcısı Karim Han'a seslendi. Ali, mahkemenin İsrail'i durdurma gücüne sahip olduğunu belirterek, "Daha fazla gecikmeyi göze alamayız. Karim, zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

CESETLERİ DOZERLE GÖMDÜLER

Katar merkezli Al Jazeera kanalında yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin, Gazze’nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan iki Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü yer almıştı.
Haberde, İsrail askerlerinin söz konusu iki Filistinliyi dozerlerle sürükleyerek işledikleri "savaş suçunu" örtmek için kuma gömdüğü aktarılmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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