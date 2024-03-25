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Haberler > Dünya > İsrail devlet televizyonundan dikkat çeken iddia: Bazı ülkeler mühimmat göndermeyi kesti, "sessiz boykot" yürütüyor

İsrail devlet televizyonundan dikkat çeken iddia: Bazı ülkeler mühimmat göndermeyi kesti, "sessiz boykot" yürütüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail medyası, Gazze'de katliam yapan İsrail'e bazı ülkelerin askeri mühimmat sağlamayı çoktan bıraktığını ve "sessiz boykot" yürütüldüğünü yazdı. Haberde İtalya, Kanada, Almanya ve ABD'nin çekimser tavırlarına vurgu yapıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail, savaşta ihtiyaç duyduğu ve son dönemde tedarikinde zorlandığı silah ve ham madde elde etmenin farklı yollarını arıyor.

REFAH BİLMECESİ

KAN'a konuşan askeri bir kaynak, bazı Müslüman ve İsrail karşıtı ülkelerin eleştirilerinin, İsrail'in askeri mühimmat ve savaş araçlarının transferini tehlikeye attığını iddia ederek, "Refah'a operasyon konusunda ABD ile yaşanan gerginliğin ve Gazze'deki insani sorunun, Amerika'nın İsrail'e aynı yoğunlukla yardım etmeye devam etme isteğini etkileyeceği yönünde endişeler var." dedi.

"SESSİZ BOYKOT" İDDİASI

Söz konusu kaynak, bazı ülkelerin halihazırda İsrail'e askeri mühimmat sağlamayı bıraktığını ve "sessiz boykot" uyguladığını ifade etti. İsrail'e donanma gemileri için silah satan İtalya'nın ve kritik önemdeki çipler ve Demir Kubbe'de kullanılan alt bileşenleri sağlayan Kanada'nın çekimser davrandığı ifade edildi.

Fransa ve Almanya'nın da boykot ve teçhizat tedarikini durdurma tehdidinde bulunduğu kaydedildi. Askeri teçhizat konusunda İsrail'in asıl dayanağının ABD olduğunu vurgulayan kaynak, ABD'den halen yardımlar geldiğini ancak Refah'a operasyonun bu durumu etkileyebileceğini söyledi.

Bu arada İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da yetkililerle temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in, Washington yönetiminden savaş uçakları, silah sistemleri ve mühimmat dahil çok sayıda askeri malzeme talep edeceği bildirilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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