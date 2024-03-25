Gazze'de son durum... İsrail'in vahşeti sınır tanımıyor Cesetleri ve ambulansları eziyorlar

İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nden acı haberler gelmeye devam ediyor. Can kaybının 31.923'e yükselirken İsrail'in saldırıları da sürüyor. Son habere göre, Şifa Hastanesi çevresinde bulunan İsrail tankları bölgedeki ambulansları ve yerde yatan cansız bedenleri ezdi. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...

25.03.2024 09:44

🔴İSRAİL TANKLARI CESETLERİ VE AMBULANSLARI EZDİ!

Gazze'de bulunan 3 hastane İsrail güçleri tarafından kuşatma altında. Filistinliler, İsrail'in sağlık ekiplerini yoğun silah sesleri altında engellediğini belirtirken bölgeden acı bir haber daha geldi. İsrail'in Şifa Hastanesi çevresinde bulunan İsrail tanklarının ve buldozerlerini bölgedeki ambulansları ve yerde yatan cansız bedenleri ezdiği bildirildi.

AP'ye konuşan Filistinli görgü tanığı Jameel al-Ayoubi, hastane avlusunda bulunan 4 cesedin üzerinden tank ve zırhlı araçların geçtiğini gördüğünü söyledi. Görgü tanığı, ambulansların da ezildiğini aktardı.

25.03.2024 08:30

İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail, Şifa Hastanesi çevresi ve Deyr el-Belah, Kuveyt Kavşağı, Refah şehri ve Han Yunus'un doğu bölgeleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini gece saatlerinde hedef aldı. İsrail'in askeri araçları ve tanklarının yoğun ateşi eşliğinde topçu ateşi ve savaş uçaklarının saldırılarıyla Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi çevresini hedef alması sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail güçleri, hoparlör aracılığıyla Filistinlilerden Şifa Hastanesi'ni derhal boşaltmalarını talep etti. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrinde de Selman ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında Selman ailesinden 18 kişi hayatını kaybetti. Deyr el-Belah'ın El-Hikir bölgesinde Ebu Amra ailesinin evine düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı. İsrail güçleri, Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım dağıtımını sağlayan komiteleri de hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının Refah kent merkezindeki Yebna Mülteci Kampı'nda Berhum ailesine ait bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Kuveyt Hastanesi'ndeki sağlık yetkilileri, İsrail'in kamptaki evleri bombalaması sonucu ölen ve yaralananların hastaneye getirildiğini belirtti. İsrail'in Deyr el-Belah'ı bombalaması sonucunda ölü sayısı 10'a yükselirken, çok sayıda kişinin enkazda olduğu aktarıldı.

25.03.2024 04:00

NETANYAHU'YA 'SAVAŞ SUÇU' UYARISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi’nin Refah kentindeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin "savaş suçu" teşkil edebileceği konusunda uyararak, Fransa’nın BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze’de "acil ve kalıcı bir ateşkes" çağrısında bulunan karar tasarısı sunmayı planladığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. Görüşmede Macron, Netanyahu’ya Gazze Şeridi’nin Refah kentindeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin "savaş suçu" teşkil edebileceği konusunda uyarıda bulunarak, Refah’a yönelik herhangi bir askeri operasyona karşı olduğunu yineledi.

25.03.2024 03:00

İSRAİL, GAZZE'DE BİR EVE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 9 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Deyr el-Belah'ta bir eve bombalı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 9 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade eden kaynaklar, bazı kişilerin hala enkazda olduğunu aktardı.

25.03.2024 02:00

'GIDA DAĞITIMINI ENGELLEMEK, AÇLIK ÇEKEN İNSANLARIN HAYATTA KALMASINI ENGELLEMEKTİR'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in Gazze’nin kuzeyine gıda konvoylarının girişini artık onaylamamasına tepki göstererek, “UNRWA'nın gıda dağıtımını engellemek, açlık çeken insanların hayatta kalmasını engellemektir” dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in Gazze’nin kuzeyine gıda konvoylarının girişini artık onaylamamasına tepki gösterdi. Ghebreyesus, “UNRWA'nın gıda dağıtımını engellemek, aslında açlık çeken insanların hayatta kalmasını engellemektir. Bu karardan acilen geri dönülmelidir. Açlık seviyesi ciddi boyutlardadır. Gıda ulaştırılmasına yönelik tüm çabalara yalnızca izin verilmemeli, aynı zamanda gıda teslimatları derhal hızlandırılmalıdır” dedi.

25.03.2024 00:10

İSRAİL ORDUSU GAZZE'NİN DEYR BELAH KENTİNE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusunun Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Berhum ailesine ait binaya düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda aralarında çocukların bulunduğu yaralılar, tedavi için Kuveyt Hastanesi'ne nakledildi.

25.03.2024 00:00

UNRWA:'İSRAİLLİ YETKİLİLER, BM'YE GAZZE'NİN KUZEYİNE GIDA KONVOYLARININ GİRİŞİNİ ARTIK ONAYLAMAYACAKLARINI BİLDİRDİ'

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “İsrailli yetkililer, BM'ye Gazze’nin kuzeyine gıda konvoylarının girişini artık onaylamayacaklarını bildirdi” dedi.

24.03.2024 16:00

GAZZE'DE CAN KAYBI 31 BİN 923'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 166 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 104 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 162 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 923'e, yaralı sayısının da 74 bin 96'ya ulaştığı bildirildi.

Yer: Gazze