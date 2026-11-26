Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'ye çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı. Sanık F.A.B. "Çarpmamak için sağa manevra yaptım ancak mesafe yakın olduğu için duramadım” dedi. Acılı baba Fatih Avli ise "Biz ömür boyu müebbet ceza aldık, adalet istiyoruz" diye konuştu.

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Eskişehir’de yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne Marufa Ahmedova ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye, F.A.B. idaresindeki otomobil çarpmış, feci kazada küçük kız hayatını kaybetmişti.

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Elif Mavi’nin ölümüne ilişkin davada "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık F.A.B., hakim karşısına çıktı.

3 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde acılı babadan yürek dağlayan sözler: Biz ömür boyu müebbet aldık

Eskişehir'de 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada F.A.B., bir aracın kendisine yol vermesi üzerine yolu meşgul etmemek için biraz hızlandığını öne sürdü.

3 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde acılı babadan yürek dağlayan sözler: Biz ömür boyu müebbet aldık

“MESAFE YAKIN OLDUĞU İÇİN DURAMADIM”

Yaklaşık 5-10 metre ilerledikten sonra bir ses duyduğunu ve anneyi gördüğünü belirten F.A.B., "Çarpmamak için sağa manevra yaptım ancak mesafe yakın olduğu için duramadım. Çocuğu hiç görmedim, ilk kez annesinin kucağında gördüm. Telefonla konuşmuyordum, alkollü değildim. Bin tane canım olsa binini de hiç düşünmeden verirdim. Ben de anneyim. Çok üzgünüm, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi.

3 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde acılı babadan yürek dağlayan sözler: Biz ömür boyu müebbet aldık

Duruşma salonunda kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri izletilirken, anne Marufa Ahmedova gözyaşlarına hakim olamadı.

3 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde acılı babadan yürek dağlayan sözler: Biz ömür boyu müebbet aldık

"FREN YERİNE GAZA BASTI"

Duruşmada ifade veren acılı anne şöyle konuştu:

Bir motor sesi geldi, o ses hiç kulağımdan gitmiyor. Bana çarptıktan sonra durabilirdi, ama durmadı. "Fren yaptım" diyor ama yapmadı, fren yerine gaza bastı. Yardım edin diye bağırdım. Araç sürücüsü yola bakmıyordu, yanındakiyle konuşuyordu. Şikayetçiyim.

"ÖMÜR BOYU MÜEBBET ALDIK"

Acılı baba Fatih Avli ise "Hanımefendi bir rakam olarak ceza alacak, ama bu cezayı verirken bizi de düşünmeniz gerekiyor. Biz ömür boyu müebbet bir ceza aldık. Oğlunun ameliyatı varmış, yanında olmak istiyormuş. Ben nereye gideyim? Adalet istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bir görgü tanığı da sanığın kullandığı aracın kavşaktan sonra birden hızlandığını, çarpma esnasında stop lambalarının yanmadığını ve aracın çocuğun üzerinden geçtikten sonra yaklaşık 10-12 metre daha ilerleyerek durduğunu ifade etti.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA RET

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, yeniden bilirkişi raporu alınması talebini reddederek sanık F.A.B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Eskişehir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEskişehir

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