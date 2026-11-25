Eskişehir'de otomobilin çarpması sonucu 4 yaşındaki kızını kaybeden F.A.'nın, 2017 yılında Adana'da 69 yaşındaki Aziz Aksoy'un ölümüne neden olan kazanın sürücüsü olduğu ortaya çıktı. Kızına çarpan sürücü itiraz üzerine tutuklanırken F.A. hakkında geçmişte verilen hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla sonuçlandığı öğrenildi. Her iki kaza da güvenlik kameralarına yansıdı.

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Eskişehir'de yaklaşık 2.5 ay önce bir aracın çarpması neticesinde 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Kız çocuğunun babasının, Adana'da 2017 senesinde yaşlı bir adama çarpıp 4 ay sonra ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı. İki kaza da anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 4 Eylül 2026 tarihinde Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki E.M.A.'ya annesi M.A.'nın yanında F.A.B. (40) adlı kadının kullandığı araç çarptı. Anne kızını kurtarmak istedi fakat başarılı olamadı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Kız çocuğu yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti. Kazadan sonra sürücü kadın gözaltına alınıp gönderildiği adliyede önce ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Ardından baba F.A.'nın karara itiraz etmesi sonrasında F.A.B. tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.

4 Eylül 2026'daki kazada 4 yaşındaki E.M.A. hayatını kaybetmişti.

HİÇ CEZAEVİNE GİRMEDİ

Kızını kaybeden baba F.A.'nın, Adana'da 2017 senesinde Kozan Yolu'nda yaşanan trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Aksoy'a (69) aracıyla çarptığı öğrenildi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

4 yaşındaki E.M.A. ve babası

Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan Aksoy'un vücudunda ve kafatasında kırıklar meydana geldi. Hastaneye sevk edilen Aksoy, yaklaşık 4 ay süren tedavisinin sonrasında hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücünün ifadesi alınarak serbest bırakıldığı öğrenilirken, yargılama sonucunda sürücüye 2 sene hapis cezası verildi. İyi hal indirimi ile cezası 1 sene 8 aya düşürülen sürücü hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Adana'da 2017 senesinde hayatını kaybeden Aziz Aksoy'un oğlu Hacı Aksoy, Eskişehir'de meydana gelen kazayı basından takip ederken sürücünün adını gördüğünde büyük üzüntü yaşadığını belirtti. İki olayın birbirine çok benzediğini kaydeden Aksoy, babasının ölümüne sebep olan kazada sürücünün cezaevine girmediğini, Eskişehir'deki olayda ise kadın sürücünün tutuklandığını kaydetti.

Kızını kaybeden baba F.A.'nın, Adana'da 2017 yılında Kozan Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Aksoy'a (69) otomobiliyle çarptığı ortaya çıktı.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK ÇIKIP GİTTİ"

Babasının geçirdiği kazayı anlatan Hacı Aksoy, şunları belirtti:

"2017 yılında Adana'nın Kozan Yolu üzerinde kaza meydana geldi. Kamera kayıtlarına baktığımız zaman F.A. arabayla geliyor. Babam karşıya geçerken arkadan gelen araba hızla çarpıyor ve babam yaklaşık 35-40 metre takla atarak hastanelik oluyor. Yaklaşık 4 ay hastanede kaldı. 2 ay sonra beyin kanamasından dolayı ameliyat edildi ve ameliyattan 1-1,5 ay sonra vefat etti. Hiç cezaevine girmedi, sadece hastanede ifadesini verip elini kolunu sallayarak çıkıp gitti."

Trafik kazasında babasını kaybeden Hacı Aksoy

"ALLAH'IN ADALETİDİR"

Eskişehir'de meydana gelen kazayı basından izlediğini aktaran Aksoy, sürücünün adını görünce geçmişte yaşadıkları acının tekrar aklına geldiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Çocuğunun kazasını Eskişehir'de basında gezinirken gördüm. F.A. ismini görünce kızının ölümüne çok üzüldüm ama olaya baktığım zaman tıpatıp aynısıydı. Biz babamızdan acı çektik, F.A. da çocuğundan çekti. Allah rahmet eylesin, gerçekten çok üzüldük ama Allah'ın adaletidir. Artık bir şey de diyemiyorum, keşke böyle bir şey olmasaydı."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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