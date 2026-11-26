Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'den ayrılan üç kurucu isim, internetin 30 yıllık geçmişini tarayarak geleceği tahmin edebilen "Zaman Portalı" teknolojisini geliştirdi

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Teknoloji dünyası, yapay zekaya geleceği öngörme yeteneği kazandırmayı hedefleyen sıra dışı bir projeyle çalkalanıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Elon Musk'ın şubat ayında xAI ile SpaceX'i birleştirme kararının ardından şirketten ayrılan kurucu üyeler Guodong Zhang, Zihang Dai ve Manuel Kroiss, Epochal adlı yeni bir yapay zeka girişimi kurdu.

Şirketin kadrosuna xAI'nin yanı sıra OpenAI, Anthropic ve Google DeepMind'ın eski uzman mühendisleri de katıldı.

İNTERNETİN 30 YILLIK ARŞİVİYLE YAPAY ZEKAYI GEÇMİŞE GÖNDERİYORLAR

Epochal'ın tanıttığı "Time Portal" (Zaman Portalı) adlı teknoloji, yapay zeka ajanlarının internetin geçmişteki belirli bir tarihteki sürümünde gezinmesine imkan sağlıyor.

1996 ile 2026 yılları arasındaki internet geçmişini kapsayan sistem, 1 trilyondan fazla web sayfasına erişim sağlıyor ve 7 trilyondan fazla internet adresini takip ediyor. Sistem, dinamik web sayfalarındaki değişiklikleri dakika hassasiyetinde inceleyebiliyor.

GELECEĞİ TAHMİN ETMEYİ ÖĞRENECEK

Epochal yaptığı açıklamada, "geliştirilen teknoloji sayesinde yapay zeka, geçmişte belirli bir tarihe yerleştirilerek yalnızca o dönemde mevcut olan bilgilere erişebiliyor. Henüz gerçekleşmemiş olaylar hakkında tahmin yürütmesi sağlanırken, olayların gerçek sonuçlarına ulaşması engelleniyor. İnsanüstü tahmin yeteneği neredeyse her sektörü yeniden tanımlayacak; çünkü her karar bir tahmindir" ifadelerini kullandı.

347 FARKLI SORUYLA TEST EDİLDİ

Geliştirilen sistemin güvenilirliği, küresel tahmin piyasaları Kalshi ve Polymarket üzerinden alınan 347 farklı soruyla sınandı. Yapay zeka ajanlarının olaylar yaşanmadan önce gerçek zamanlı yaptığı tahminler, haftalar sonra Zaman Portalı aracılığıyla aynı tarihsel koşullar yeniden oluşturularak tekrarlandı. Şirket, iki deney arasında kayda değer bir sapma yaşanmadığını duyurdu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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