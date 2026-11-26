Samsun'da hamileliğini gizleyerek evde doğum yapan ve bebeğini çöpe attığı öne sürülen 42 yaşındaki Hanım Canikli'nin yargılandığı dava sonuçlandı. Arama çalışmalarına rağmen bebeğe ulaşılamayan davada sanık, bebeğin ölü doğduğunu savunarak beraatini istedi. Mahkeme ise Canikli'yi "yakın akrabasını kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Samsun'da evinde doğurduğu bebeğini çöpe attığı iddiasıyla "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan tutuklu yargılanan 3 çocuk annesi kadın, mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İddiaya göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan ve eşinden boşandığı öğrenilen 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Hanım Canikli, hamileliğini gizleyerek evinde tek başına doğum yaptı. Doğumun ardından rahatsızlanan kadın, 14 Ekim 2025 tarihinde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan kontrollerde doğum yaptığı belirlenen kadının bebeğinin ortada olmaması üzerine durum polise bildirildi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp aktarma istasyonunda arama yaptı ancak bebeğe ulaşılamadı.

Bebeğini çöpe atan cani anne hakkında karar!

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Tedavisinin ardından gözaltına alınan kadın, ilk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu, bir süre sonra öldüğünü fark ederek poşete koyup çöpe attığını söyledi. Savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti. Tutuklanan kadın hakkında "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Hanım Canikli, avukatı İlhan Ayrancı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı. Duruşma savcısı, sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Savunmasında bebeğinin ölü doğduğunu ileri süren sanık Hanım Canikli, "Tahliyemi istiyorum. Çocuk ölü doğmuştur. Sağ doğsaydı diğer çocuklarıma baktığım gibi bakardım. Ayrıca bakmakta olduğum özel çocuğum var. Ben bu suçu işlemedim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

Bebeğini çöpe atan cani anne hakkında karar!

Müvekkilinin hastanede aldığı ilaçların etkisiyle ifade verdiğini belirten sanık avukatı İlhan Ayrancı ise "Hastanede ve hastaneye gelen polislere sözlü olarak ölü doğduğunu söylemiştir. ‘Öldürdüm’ demesi hayatın doğal akışına aykırıdır. Müvekkilim daha önce de düşük yapmıştır. Bebek karnında da ölmüştür. Dosyadaki deliller doğrultusunda şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince tahliyesini ve beraatını talep ediyorum." diye konuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Hanım Canikli’yi kendini savunamayacak durumda olan yakın akrabasını öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İlkadım Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİlkadım

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