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    İsrail Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okula saldırdı! Ölü ve yaralılar var

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail, Gazze'de katliam saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına top atışı düzenledi. Düzenlenen saldırıda en az 8 Filistinli hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı.

    İsrail Gazze&#039;de Filistinlilerin sığındığı okula saldırdı! Ölü ve yaralılar var
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail, Gazze'de yüz günü aşkın bir süredir katliam saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına top atışı düzenledi. Düzenlenen saldırıda en az 8 Filistinli hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı.

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazze
    Haberler > Dünya > İsrail Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okula saldırdı! Ölü ve yaralılar var
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