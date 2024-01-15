İsrail Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okula saldırdı! Ölü ve yaralılar var

15 Ocak 2024 22:55 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 22:59

İsrail, Gazze'de yüz günü aşkın bir süredir katliam saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına top atışı düzenledi. Düzenlenen saldırıda en az 8 Filistinli hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı.

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