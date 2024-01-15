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İsrail Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okula saldırdı! Ölü ve yaralılar var
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Baki Sancak
İsrail, Gazze'de katliam saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına top atışı düzenledi. Düzenlenen saldırıda en az 8 Filistinli hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı.
İsrail, Gazze'de yüz günü aşkın bir süredir katliam saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına top atışı düzenledi. Düzenlenen saldırıda en az 8 Filistinli hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı