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Haberler > Dünya > İsrail, hain planını uygulama peşinde! Tel Aviv, işgali kalıcı hâle getirmek istiyor 

İsrail, hain planını uygulama peşinde! Tel Aviv, işgali kalıcı hâle getirmek istiyor 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail, hain planını uygulama peşinde! Tel Aviv, işgali kalıcı hâle getirmek istiyor 

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, başta Katar ve Mısır’da olmak üzere “Gazze’de ateşkes sağlanması için” çeşitli ülkelerde yapılan görüşmelere katılırken, bir yandan da işgali kalıcı hâle getirmenin peşinde.

İsrail’deki Savaş Kabinesi’nin, Gazze’de Hamas’a alternatif bir hükûmet kurulmasını kapsayan “pilot” projeyi onayladığı ileri sürüldü. Devlet televizyonu KAN’ın haberinde, Savaş Kabinesi’nin son toplantısında, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant’ın desteklediği projeyi görüştüğünü duyurdu.

Pilot projenin, Gazze’nin kuzeyindeki pek çok mahalleyi kapsayacağı, İsrail ordusunun bu bölgelerde koruma görevi üstleneceği ve mahallî bir yönetimin varlığına izin verileceği aktarıldı. Projenin ayrıca, Gazze’nin kuzeyindeki mahallelere yardım girişi yapılarak buradaki mahallî liderlere yönetimde yardımcı olmayı kapsadığı kaydedildi.

Hamas’tan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. İsrail basınında daha önce pek çok defa Tel Aviv yönetiminin, uluslararası kurum ve taraflar kanalıyla Gazze’de Hamas’a alternatif bir hükûmet kurmayı planladığı yönünde haberler çıkmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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