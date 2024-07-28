İsrail, Hizbullah ve İran'ı eş zamanlı vuracak! Suriye ve Lübnan konusunda uyardı

İsrail'in Lübnan'a saldırması an meselesi.... ABD, Lübnan'ı Hizbullah'ın İsrail'in misilleme saldırısına karşılığın sınırlı olması konusunda uyardı. Tel Aviv yönetimi ise Fransa'ya Suriye'de İran Kudüs Gücü'ne, Lübnan'da ise Hizbullah'a karşı güçlü ve geniş bir cevap vermeye hazırlandığını bildirdi.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Mecdel Şems'e gerçekleştirilen saldırıya karşı misilleme yapmaya hazırlanıyor. 12 kişi öldü, 35 kişi yaralandığı saldırı sonrasında İsrail, Fransa'yı Lübnan ve Suriye'de gerçekleştirilecek saldırılara karşı uyardı.

ABD LÜBNAN'I ŞİMDİDEN UYARDI: "KARŞILIK SINIRLI OLSUN"

İsrail medyasının aktardığına göre ABD ve Fransa, Hizbullah'ın daha büyük Lübnan savaşına yol açan saldırısını durdurmak için çabalıyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adriane Watson, "Dünkü korkunç saldırıdan bu yana İsrailli ve Lübnanlı mevkidaşlarımızla sürekli görüşmeler halindeyiz" dedi.

Macron ise Netanyahu'ya bölgede yeni bir tırmanışı önlemek için mümkün olan her şeyi yapmaya tamamen kararlı olduğunu" söyledi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ise "ABD, Lübnan'dan Hizbullah'ın herhangi bir İsrail saldırısına vereceği tepkinin sınırlı olmasını istedi." açıklamasını yaptı.

LÜBNAN VE SURİYE'YE EŞ ZAMANLI SALDIRACAK

İsrail, Fransa'ya Suriye ve Lübnan'da Hizbullah'a ve İran Kudüs Gücü'ne karşı güçlü ve geniş bir cevap vermeye hazırlandığını bildirdi.

HİZBULLAH: SONUÇLARI AĞIR OLUR

Mecdel Şems'e gerçekleştirilen saldırıdan sorumlu olmadığını açıklayan Hizbullah ise misilleme saldırısının sonuçlarının ağır olacağını vurguladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "Saldırı halinde Tel Aviv (İsrail) sonuçlarına katlanacak. Beyrut veya güney bölgelerine (Lübnan) yönelik herhangi bir İsrail saldırısına karşılık verilecek." ifadeleri kullanıldı.