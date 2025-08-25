Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail kabinesinde 'Gazze' çatlağı! Genelkurmay Başkanı Zamir ile Netanyahu birbirine girdi! "Masada rehine anlaşması var"

İsrail kabinesinde 'Gazze' çatlağı! Genelkurmay Başkanı Zamir ile Netanyahu birbirine girdi! "Masada rehine anlaşması var"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İsrail kabinesinde &#039;Gazze&#039; çatlağı! Genelkurmay Başkanı Zamir ile Netanyahu birbirine girdi! &quot;Masada rehine anlaşması var&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İşgalci ordunun Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, üst düzey subaylarla yaptığı toplantıda Hamas’la bir rehine anlaşmasının masada olduğunu söyleyerek, “Bunu kabul etmeliyiz” dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, üst düzey subaylarla yaptığı görüşmede  " Hamas ile masada bir rehine anlaşması var, bunu kabul etmeliyiz" dedi.

Channel 13 televizyonunun haberine göre Zamir, Hayfa deniz üssünde yaptığı açıklamada "Anlaşma için gerekli koşulları oluşturduk, şimdi her şey başbakanın kararına bağlı" ifadelerini kullandı.

KOMUTA KADEMESİNDE KRİZ 

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, işgali genişletme planına karşı çıktığı için Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kendisini görevden almaya çalıştığı öne sürülmüştü. Zamir’in ordu içindeki subaylara “Netanyahu ailesi beni hedef alıyor” dediği iddia edildi.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NA ALINMADI

İsrail devlet televizyonu KAN, Zamir’in önceden planlanmış bir toplantı için Savunma Bakanlığı’na gittiğinde içeri alınmadığını bildirdi. Bakan Yisrael Katz’ın “meşgul” olduğu gerekçesiyle engellendiği belirtilirken, Bakanlık kaynakları Zamir’e gelmemesi yönünde bilgi verildiğini savundu.

MUHALEFET AYAKTA: ARTIK SAÇMALIKLARLA UĞRAŞMAYIN

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, birlik hükümeti çağrılarını reddetti. Lapid, "Ben Gvir ve Smotrich ile hükümette oturmak için bir neden yok" diyerek koalisyona katılmayacaklarını açıkladı. 

Lapid, "Geçmişte de operasyonlarla kurtarılacak denildi, sonuç ne oldu? Rehineler öldü, askerler kaybedildi ve kimse geri gelmedi" şeklinde konuştu.

GANTZ'TAN YENİ ÇAĞRI: BU EN ACİL MESELE

Bebek katili Benny Gantz ise tüm çağrılara rağmen birlik hükümeti teklifini sürdürdü. Gantz, "Askeri baskı işe yaradı, rehinelerin dönüşü için zemin oluştu. Şimdi başbakanın karar verme cesareti var mı, bunu göreceğiz" dedi.

Gantz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu, ülke için en acil mesele" sözleriyle siyasetin birleşmesini istedi. 

Kaynak: Dış Haberler

Helin Uçar'ın ölümünde dikkat çeken mesaj! Şimdi gözler otopsi raporunda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
The National Interest’ten çarpıcı analiz: Türk füzesi yeni bir çağ başlattı - Dünya"Türk füzesi yeni bir çağ başlattı"Arap dünyası ayakta! Tatil köyü İsrail sembolü Menora şeklinde inşa edildi - DünyaMısır'ın tatil köyü İsrail’in amblemi şeklinde!Cenaze töreni 6 gün sürdü! Roman kral altın tabutla gömüldü - DünyaMilyon dolarlık altın tabutla gömüldü!Kabus gerçek oldu! Et yiyen kurtçuk insana bulaştı: ABD'de ilk kez... - DünyaKabus gerçek oldu! İnsana bulaştıGazze soykırımı tansiyonu yükseltti Fransa, ABD büyükelçisini çağırdı - DünyaFransa, ABD büyükelçisini çağırdıOyuncak mağazasında kabus gibi olay! Bomba gibi patladı: Bir kişi hayatını kaybetti - DünyaOyuncak mağazasında kabus gibi olay! Bomba gibi patladı
Sonraki Haber Yükleniyor...