İsrail kabinesinde 'Gazze' çatlağı! Genelkurmay Başkanı Zamir ile Netanyahu birbirine girdi! "Masada rehine anlaşması var"

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, üst düzey subaylarla yaptığı görüşmede " Hamas ile masada bir rehine anlaşması var, bunu kabul etmeliyiz" dedi.

Channel 13 televizyonunun haberine göre Zamir, Hayfa deniz üssünde yaptığı açıklamada "Anlaşma için gerekli koşulları oluşturduk, şimdi her şey başbakanın kararına bağlı" ifadelerini kullandı.

KOMUTA KADEMESİNDE KRİZ

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, işgali genişletme planına karşı çıktığı için Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kendisini görevden almaya çalıştığı öne sürülmüştü. Zamir’in ordu içindeki subaylara “Netanyahu ailesi beni hedef alıyor” dediği iddia edildi.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NA ALINMADI

İsrail devlet televizyonu KAN, Zamir’in önceden planlanmış bir toplantı için Savunma Bakanlığı’na gittiğinde içeri alınmadığını bildirdi. Bakan Yisrael Katz’ın “meşgul” olduğu gerekçesiyle engellendiği belirtilirken, Bakanlık kaynakları Zamir’e gelmemesi yönünde bilgi verildiğini savundu.

MUHALEFET AYAKTA: ARTIK SAÇMALIKLARLA UĞRAŞMAYIN

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, birlik hükümeti çağrılarını reddetti. Lapid, "Ben Gvir ve Smotrich ile hükümette oturmak için bir neden yok" diyerek koalisyona katılmayacaklarını açıkladı.

Lapid, "Geçmişte de operasyonlarla kurtarılacak denildi, sonuç ne oldu? Rehineler öldü, askerler kaybedildi ve kimse geri gelmedi" şeklinde konuştu.

GANTZ'TAN YENİ ÇAĞRI: BU EN ACİL MESELE

Bebek katili Benny Gantz ise tüm çağrılara rağmen birlik hükümeti teklifini sürdürdü. Gantz, "Askeri baskı işe yaradı, rehinelerin dönüşü için zemin oluştu. Şimdi başbakanın karar verme cesareti var mı, bunu göreceğiz" dedi.

Gantz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu, ülke için en acil mesele" sözleriyle siyasetin birleşmesini istedi.