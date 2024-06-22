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Gazze'de katliama devam eden İsrail, 600 binden fazla çocuğu kasten aç bırakıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze'de katliama devam eden İsrail, ne çoçuk biliyor ne de kadın. Sivilleri katletmeye devam Netanyahu hükümeti, 600 binden fazla küçük çocuğu kasten aç bırakıyor. Bölgede hergün çocuklar açlıktan ölüyor. İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısı ise 15 bini aşmış durumda.

İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 260 gündür devam ediyor. Gazze'de savaş suçu işleyen ve katliamını sürdüren İsrail ordusu, sivilleri hedef almaya devam ediyor. 

BİR YANDAN SAVAŞ BİR YANDAN AÇLIK

Bölgede kamplar dahil bombalanırken, her gün onlarca insan hayatını kaybediyor. Bir yandan savaş şiddetiyle karşı karşıya kalan siviller, bir yandan da açlıkla mücadele etmeye devam ediyor.

600 BİNDEN FAZLA ÇOCUK KASTEN AÇ BIRAKILIYOR

Bölgeye sınırlı şekilde insani yardımlar yapılırken, İsrail özellikle çocukları bilerek açlığa mahkum bırakıyor. Gazze'de 600 binden fazla çocuk kasten aç bırakılıyor. İsrail'in zulmü nedeniyle her gün çocuklar açlıktan ölüyor.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat Gazze Şeridi'ndeki sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 101 kişinin hayatını kaybettiği, 169 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralananların sayısının ise 85 bin 911'e yükseldiği aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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