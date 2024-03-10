İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı! Bir aile yok oldu, çok sayıda yaralı var

İsrail ordusu füzelerini bu defa Lübnan'a çevirdi. Son saldırıda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Hedef alınan ev yerle bir olurken civardaki haneler de zarar gördü, işte son durum...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan karadan ve denizden aralıksız olarak sürüyor. Ülkenin güneyinde çatışmalar hız kesmeden devam ederken kuzeyde de Lübnan ile gerilim tırmanıyor. Lübnan'da Hizbullah İsrail'i, İsrail de komşusunu sık sık hedef alıyor. Son olarak İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye füze attı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

BİR AİLE YOK OLDU

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusunun sınır bölgesinde yer alan Hirbet es-Slim beldesinin Ayn Mahallesi'ndeki bir ev, havadan karaya füze ile vurdu. Saldırıda, 4'ü aynı aileden olan baba, hamile eşi ve 2 çocuğunun yanı sıra 1 kişinin daha öldüğü ifade edildi. Saldırıda 9 kişinin yaralandığı ve tedavi için yakındaki hastanelere sevk edildikleri kaydedildi.

ÇEVREDEKİ EVLER DE HASAR ALDI

İsrail'in hedef aldığı evin tamamen yıkıldığı ve çevredeki birçok evin de hasar gördüğü belirtildi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Lübnan'a düzenlenen saldırılarda 51 sivil hayatını kaybetti İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı 51'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 236 Hizbullah mensubu, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.