Israil ordusu Refah’ın merkezine ilerliyor! Şehrin hâkim noktalarına keskin nişancılar yerleştiriliyor

Karadan girdiği Refah’ta ilerleyen İsrail ordusu, şehir merkezine yaklaştı. Şehre hâkim noktalara askerler yerleştirilirken, şehir merkezinde İsrail tankları devriye geziyor...

İsrail ordusu, yerlerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin sığındığı Refah’ta saldırılarına devam ediyor. Karadan girdiği Refah’ta ilerleyen İsrail ordusu kent merkezine yaklaştı. Şehre hâkim noktalara askerler yerleştirilirken, şehir merkezinde İsrail tankları devriye geziyor. Refah’ta yaşayan Abdül Hatib isimli bir Filistinli “İnsanlar şu an evlerindeler ve dışarı çıkmıyorlar. Çünkü İsrail’in SİHA’ları hareket eden her şeyi vuruyor” diyerek yaşadıklarını anlattı.

“ATEŞKES OLMAYACAK”

İsrail, Refah’ta katliama devam ederken tepkileri dindirmek için ateşkes görüşmelerine katılıyor. Farklı ülkelerde gerçekleştirilen görüşmelerde Hamas’ı suçlayan İsrail yönetiminin gerçek niyetini, son olarak Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud Milletvekili Moshe Saada dile getirdi. Saada, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların sonlandırılacağı bir esir takası mutabakatının kabul edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Saada’nın aralarında olduğu bazı Likud milletvekillerinin Netanyahu’ya bir mektup göndererek Gazze’nin Mısır’a açılan Refah Sınır Kapısı ile Philadelphia Koridoru’nun (Gazze ile Mısır arasındaki sınır) İsrail işgalinde kalmasını istediği aktarıldı. İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin Gazze’de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik teklifini Mısır ve Katarlı ara buluculara ilettiği bildirilmişti.

“GAZZE’YE BM GÜCÜ GÖNDERİLSİN”

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze’ye barış gücü göndermesi için Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçmesi çağrısında bulundu. Sosyal medya platformu üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Petro “Gazze Şeridi’nde BM barış gücünden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır” ifadelerini kullandı.

“BMGK SADECE KONUŞUYOR”

Öte yandan Fransa’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilcisi Nicolas de Riviere, Gazze konusunda yeni bir karara ihtiyaç olduğunu belirterek “BM Güvenlik Konseyi, sadece konuşmamalı, harekete geçmeli” açıklamasında bulundu. De Riviere, BMGK’nin görevini yerine getirmek zorunda olduğunun altını çizdi.