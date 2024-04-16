İsrail ordusundan kritik açıklama! "Bu saldırıya cevap vermemek mümkün değil"

İsrail ordusu, İran'ın düzenlediği son saldırıya cevap verilmeme olasılığının uzak olduğunu belirtti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Israel Hayom gazetesine yaptığı açıklamada, "Böyle bir saldırıya cevap vermemek mümkün değil. Seçtiğimiz yer ve zamanda hareket edeceğiz ve buna ilişkin herhangi bir söz gereksiz" ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının "başarısız" olduğunu belirten Hagari, "Bu saldırı, İsrail'in savunma sanayisinde yıllar içinde biriktirdiği yetenekler sayesinde engellendi. Dünyanın çok şey öğreneceği tarihi bir hava savunma savaşı sayesinde durduruldu" şeklinde konuştu.

ABD, İNGİLTERE VE FRANSA KOALİSYONU

Hagari ayrıca, "Ayrıca çok büyük bir şey oldu: ABD, İngiltere ve Fransa liderliğindeki bölgesel koalisyon havada, karada ve denizde mükemmel bir şekilde bir araya geldi ve birlikte tehditlerin yüzde 99'unu daha gerçekleşmeden önlediler. Cumartesi günkü operasyonel başarımız sayesinde artık nasıl hareket edeceğimiz konusunda birçok seçeneğe sahibiz, doğru şekilde ve uygun zamanda hareket edeceğiz ve bu konuyla ilgili herhangi bir söze gerek yok" dedi.