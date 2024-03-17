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Haberler > Dünya > İsrail, Şam'a saldırdı! Savaş uçakları birçok noktayı bombaladı

İsrail, Şam'a saldırdı! Savaş uçakları birçok noktayı bombaladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Şam&#039;a saldırdı! Savaş uçakları birçok noktayı bombaladı
Suriye, İsrail, İran, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeyindeki Kalamon bölgesine saldırı düzenlediği ileri sürüldü. Savaş uçaklarının birçok noktayı bombaladığı da gelen ilk bilgiler arasında yer aldı.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etti.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı. Kalamon bölgesinde İran destekli grupların olduğu biliniyor.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. Beşşar Esed rejimi geçen ay İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Suriye'deki haber ajansı SANA konu ile ilgili, "Hava savunma sistemlerimiz Lübnan tarafından gelen düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda birkaç sivil öldü. Maddi hasarla birlikte yaralananlar da var." bilgisini paylaşmıştı.

Rusya, İsrail'i engelledi! Suriye'ye giden füzeler havada yok edildi - 1. Resim

RUSYA SINIRA GÖZLEM NOKTALARI KURDU

Bölgede artan gerilim sebebiyle Rus güçleri, sene başından bu yana Suriye ile Golan Tepeleri arasındaki sınır hattı boyunca 10 gözlem noktası kurdu. Rusya zaman zaman da İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılara karşılık verip füzelerini havada imha etti. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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