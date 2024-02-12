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    • İsrail, uğruna Refah'ı kana buladığı 2 rehinenin görüntülerini servis etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail, uğruna Refah&#039;ı kana buladığı 2 rehinenin görüntülerini servis etti
    İsrail, Filistin, Gazze, Refah, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail dün gece Gazze'den kaçıp Refah'a sığınan sivilleri vurdu. Katliamda en az 100 kişi öldürülürken İsrail, Refah'ta bulunan 2 İsrailli esiri kurtardığını duyurup şahısların görüntülerini paylaştı.

    Gazze’ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

    SİVİLLERİ REFAH'A YÖNLENDİRMİŞLERDİ

    İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor. Refah’ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor. Uluslararası toplum İsrail’i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarırken dün gece korkulan oldu.

    İsrail, uğruna Refah'ı kana buladığı 2 rehinenin görüntülerini servis etti

    EN AZ 100 ÖLÜ VAR

    İsrail Refah'a yoğun hava saldırısında bulundu. Saldırılardan en az 100 kişinin öldüğü, çok daha fazlasının ise yaralandığı belirtildi. Yaşanan drama Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden de tepki geldi.

    İsrail, uğruna Refah'ı kana buladığı 2 rehinenin görüntülerini servis etti

    2 ESİR ÜZERİNDEN SAVUNMA YAPTILAR

    Öte yandan saldırının nedeni de ortaya çıktı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Refah'ta tutulan 2 İsrailli esirin kurtarıldığı belirtildi. İsrail, yoğun hava saldırılarının nedeninin kentteki Louis Hurr (70) ve Fernando Marman (60) isimli İsrailli esirleri kurtarmak olduğunu savundu.

    İsrail, uğruna Refah'ı kana buladığı 2 rehinenin görüntülerini servis etti

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailFilistinGazzeRefah
    Haberler > Dünya > İsrail, uğruna Refah'ı kana buladığı 2 rehinenin görüntülerini servis etti
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