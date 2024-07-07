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İsrail'de on binlerce kişi yine sokakta! Tel Aviv'de Netanyahu'ya anlaşma baskısı

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Gazze, Netanyahu, İsrail, Haber

Dünya Haberleri

İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'ya karşı sokaklara döküldü. Esir takası ve ateşkesin bir an evvel hayata geçirilmesini isteyen İsrailliler Netanyahu'nun evinin önünde erken seçim ve istifa sloganları attı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan Netanyahu hükümetine karşı İsrail'de binlerce kişi resmen ayaklandı. Günlerdir devam eden protestolar bugün de devam etti. 

İSRAİL'İN DÖRT BİR YANINDA PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in çeşitli noktalarında çok sayıda protesto düzenleniyor. Ülke çapındaki gösteriler "kesinti günü" yani Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırının başlangıcına denk gelecek şekilde sabah saat 6:29'da başladı.

Protestocular, Hamas'ın Gazze'de elinde tuttuğu 120 İsrailli rehinenin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varılması çağrılarına destek vermek için Tel Aviv'deki Begin Kavşağı'nda toplandı.

NETANYAHU KAFESLE PROTESTO EDİLDİ

Tel Aviv'deki Begin Kavşağında rehine Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker, kan lekeleri olan giysiler ile oğlunun fotoğrafını tutarak bir kafese girdi. Kafesin etrafında "Ulusu bir anlaşma kurtaracak" ve "Netanyahu, bu senin elinde" yazan sloganlar yer aldı. 

İsrail'de on binlerce kişi yine sokakta! Tel Aviv'de Netanyahu'ya anlaşma baskısı - 1. Resim

NETANYAHU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE İSTİFA SLOGANLARI

Hükümet karşıtı göstericiler, pazar günü akşamı İsrail Başbakan Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde toplandı. 

Netanyahu'nun derhal istifa etmesi gerektiğini söyleyen protestocular, erken seçim çağrısı yaptı. İsrailliler, esirlerin serbest kalması için Hamas ile ateşkes anlaşmasına imza atılmasını talep etti.

HERZOG'DAN GÖSTERİCİLERE DESTEK

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "mutlak çoğunluk rehine anlaşmasını destekliyor. Devletin görevi onları iade etmektir."

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