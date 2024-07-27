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İsrail'den Gazze'de üst üste katliam... Sivillerin sığındığı okul yerle bir oldu! Onlarca ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;den Gazze&#039;de üst üste katliam... Sivillerin sığındığı okul yerle bir oldu! Onlarca ölü ve yaralı var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Gazze'de üst üste katliam saldırılarını sürdürüyor. Sahra hastanesini vuran İsrail, akşam saatlerinde Filistinlilerin sığındığı Hadice Okuluna saldırı düzenledi. İki kez üst üste yapılan saldırıda okul tamamen yıkıldı. 24 kişi öldü, onlarca yaralı var.

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, Gazze'de üst üste katliam saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in bugün Deyr Belah'ta sahra hastanesini vurması sonucu en az 31 Filistinli ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı. İsrail akşam saatlerinde Deyr Belah'ta sığındığı Hadice Okuluna saldırı düzenledi. Saldırı sonucu okul binası tamamen yıkıldı.

İSRAİL YİNE OKULA SALDIRDI

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okuluna saldırı düzenledi. 

Hadice Okulu’nu bombalaması sonucu 24 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

GAZZE'DE GÜVENLİ ALAN KALMADI

Saldırıda ölen ve yaralanan Filistinliler kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi. Olay yerinde tanıklık eden Filistinli Ebu Muhammed Ebu Yusuf şunları aktardı: ''Bugün İsrail ordusu 2.kez olmak üzere bombaladı. İsrail ordusu bize güvenli bölge olarak Deyr Belah'a gitmemizi istediler ancak Gazze artık hiç bir güvenli bölge yoktur."

Saldırı sonucu okul binası tamamen yıkıldı. Filistinliler, kurtarabildikleri eşyalarını alarak başka bölgelere göç etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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