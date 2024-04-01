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Haberler > Dünya > İsrail'den Şam'a hava saldırısı! İran Büyükelçilik binası vuruldu

İsrail'den Şam'a hava saldırısı! İran Büyükelçilik binası vuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçilik binasını vurdu. Saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanlığı'nın üst düzey yöneticilerinden Muhammed Rıza Zahedi'nin öldürüldüğü iddia edildi. Öte yandan can kaybının ise 8 olduğu aktarıldı.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da İran'ı hedef aldı. İran'ın Suriye Büyükelçiliği'nin bitişiğindeki binaya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirilirken, saldırı sonucu 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Suriye basınında yer alan haberlerde, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği aktarıldı.

İRAN BÜYÜKELÇİSİ SALDIRIDAN ETKİLENMEDİ

İran basınında yer alan haberlerde, İran Büyükelçisi'nin saldırıdan etkilenmediği ve büyükelçilik binasında hasar meydana gelmediği belirtildi. Reuters'ın İran devlet televizyonuna dayandırdığı haberine göre ise saldırıda ölen diplomatlar olduğu belirtildi.

İsrail ya da İran tarafı saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, olay yerinden çekilen görüntülerde ise hedef alınan binanın yerle bir olduğu görüldü.

İsrail'den Şam'da hava saldırısı! İran Büyükelçilik binası vuruldu - 1. Resim

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanlığı'nın üst düzey yöneticilerinden Muhammed Rıza Zahedi öldürüldü. Zahedi'nin eski DMO Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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