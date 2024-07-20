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İsrail'den Yemen'e intikam saldırısı! Savaş uçakları İran destekli Husileri vurdu

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Dünya Haberleri

İsrail, İran destekli Husilerin Tel Aviv'i drone ile vurmasının ardından Yemen'e intikam saldırısı gerçekleştirdi. İsrail savaş uçaklarının vurduğu Hudeyde Limanı'nda güçlü patlamalar meydana geldi

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'e karşı Kızıldeniz'den geçen gemileri hedef alan Yemen'deki İran destekli Husiler, geçtiğimiz günlerde Tel Aviv'e drone saldırısı gerçekleştirmişti. İsrail'in başkenti Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile vuran Husiler'e karşı Netanyahu yönetimi intikam saldırısında bulundu.

İSRAİL'DEN YEMEN'E İNTİKAM SALDIRISI

İsrail, 1.000 milden daha uzaktaki Yemen'de İran destekli Husilere karşı ilk kez doğrudan bir saldırı gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'nı vurdu.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.

SALDIRIYI ABD DESTEKLEDİ

Yemen'deki patlamaların ardından, İsrail'den Walla internet sitesine konuşan ABD'li kaynaklar, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na İsrail'in saldırdığını belirtti.

Axios'un haberine göre ise ABD'li bir yetkili, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Cuma günü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştüğü. İsrailli Bakan Gallant, Husilerin, Tel Avviv'de bir Yahudiyi öldüren ve birkaç kişiyi yaralayan saldırısına misilleme yapacaklarını söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
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