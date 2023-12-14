İsrail'e büyük darbe! Tabur komutanı öldürüldü

14 Aralık 2023 06:23 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 06:23

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, Gazze’deki işgal altmış sekizinci gününde en ağır kaybını verdi. Yoğun çatışmaların yaşandığı Gazze Şeridi’nin kuzey doğusundaki merkeze yakın Şucaiye Mahallesi’nde İsrail askerleri, yoğun ateş sonucu daha önce tuzaklanan bir binaya girdi. Patlayıcıların infilak ettirilmesinin ardından gönderilen iki birlik de tuzağa düşürüldü. Haaretz gazetesinin haberine göre, İzzeddin el-Kassam Tugayının, İsrailli askerleri yakındaki tünellere kaçırılabileceği düşünülerek çatışma bölgesi yoğun biçimde bombalandı. Şiddetli çatışmalarda aralarında Albay Itzhak Ben Basat’ın da bulunduğu 5’i subay, 10 İsrail askeri öldürüldü. İsrail medyası Albay Basat’ın, Golani Tugayı komutanı olduğunu ve öldürülen en rütbeli subay olduğunu yazdı. Öldürülen diğer subaylar arasında Yarbay Tomer Grinberg, Binbaşı Roei Meldasi, Binbaşı Moshe Avram Bar ve Hava Pilot Püzbaşı Ben Shelly de bulunuyor.

ESİR TAKASI GÜNDEMDE

Öte yandan ilk esir takasının ardından “Hamas’ı yok edene kadar müzakereye kapalıyız” açıklamasında bulunan Tel Aviv yönetiminin, Filistinlilerle yeniden masaya oturduğu iddia edildi. Suudi Arabistan gazetesi Elaph “İsrail’deki iç kamuoyunun tepkisi dikkate alınarak bu kez Doha yerine bir Avrupa başkentinde gizlice bir araya gelen taraflar görüşmelerine devam ediyor. Üç üst düzey İsrailli subayın yanında çocuk, kadın ve erkek sivillere karşılık, El-Fetih Hareketi lideri Mervan Barguti dâhil, 300 Filistinlinin serbest bırakılması müzakere ediliyor” diye yazdı.

İSRAİL ASKERLİĞİ UZATIYOR

Bu arada İsrail Savunma Bakanlığı, yedek askerlerin emeklilik yaşının bir yıl yükseltilmesi için Parlamento’ya teklif sundu. İsrail medyası, düzenlemeyle savaşın ortasında subaylar ve askerlerin ordudan ayrılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini yazdı. Buna göre, İsrail ordusunun talebi bir yıl boyunca geçerli olacak. Hâlihazırda Gazze’yi karadan işgal eden İsrail ordusunda askerler 40, subaylar 45, özel kuvvetler ise 49 yaşında emekliye ayrılabiliyor.