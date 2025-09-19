Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail'e yeni silah paketi! ABD, 6 milyar dolarlık silah satışına hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail’e yeni silah paketi! ABD, 6 milyar dolarlık silah satışına hazırlanıyor
Wall Street Journal’a göre ABD, İsrail’e 6 milyar dolarlık yeni silah paketi satmayı planlıyor. Satış kapsamında 30 Apache helikopteri ve 3 bin 250 zırhlı araç yer alıyor. Teslimat en erken 2-3 yıl içinde gerçekleşecek.

 Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolar tutarında yeni silah satışı yapmayı planladığını iddia etti.

WSJ'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara ve ulaştığı belgelere göre ABD, 3,8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache tipi saldırı helikopteri ve 1,9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 piyade zırhlı aracını İsrail'e satmayı planlıyor.

 2-3 YILI BULACAK

Söz konusu silahların teslimatının en erken 2-3 yılı bulacağı ifade edilirken, satışın ABD'nin dış askeri yardım programı kapsamında finanse edileceği belirtiliyor.

Satış planının Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Dış İlişkiler Komitesinin liderlerinin onayından geçmesinin ardından Kongre'ye sunulacağı ve kamuoyuna resmi bildiriminin yapılacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, söz konusu silah satış planının İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırısından yaklaşık bir ay önce Kongre liderlerine iletildiği vurgulandı.

Ayrıca, satışın gerçekleşmesi halinde İsrail'in mevcut Apache filosunun neredeyse iki katına çıkacağı kaydediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

