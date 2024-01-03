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    İsrail'in Gazze'deki hain hedefi ortaya çıktı, aşiretler üzerinden parçala yönet planı!

    Gazze’yi bölgelere ayırmak isteyen İsrail ordusu, her bir bölgeyi kendi bildiği aşiretlerin yönetimine devretmeyi hedefliyor. Hazırlanan plan İsrail kabinesine sunuldu

    İsrail&#039;in Gazze&#039;deki hain hedefi ortaya çıktı, aşiretler üzerinden parçala yönet planı!
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların sona ermesinin ardından bölgenin yönetimi için hazırladığı planı kabine toplantısına sundu. Devlet televizyonu KAN’da yer alan habere göre İsrail, Gazze Şeridi’ni bölgelere ayrılacak. Haberde “Her bölgenin kontrolü İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in (Şabak) bildiği bir aşirete verilecek. İnsani yardımların dağıtımından sorumlu olması planlanan bu aşiretler, Gazze’de geçici süreyle sivil hayatı yönetecek” denildi. 

    KABİNE TOPLANIYOR

    İsrail’de Savaş ve Güvenlik Kabinesinin saldırılar sonrası “Gazze Şeridi’ne yönelik planları” görüşmek üzere toplanması bekleniyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre Savaş ve Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında bir araya gelecek. 

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    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da “Temel bir değişiklik olmadan, Filistin Yönetiminin Gazze’nin idaresinin bir parçası olmasını konuşmanın anlamı yok” dedi. Filistin yönetimine işaret eden Netanyahu “Eğer değişim konusunda ciddilerse, bunu önce Batı Şeria’da ispat etsinler” diye konuştu. Netanyahu’nun açıklamaları, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile ABD’de bölgeye ilişkin “planlama” ile ilgili yaptığı görüşmelerin sonrasında geldi. İsrail medyası, Blinken’in bu hafta Tel Aviv’i ziyaret ederek, İsrailli siyasilerden Gazze Şeridi için yapılan planlar hakkında açıklama isteyebileceğini yazdı.

    GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

    İsrail ordusu Gazze’deki savaşın 2024 yılı boyunca devam edeceğini belirtiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tümgeneral Yaron Finkelman savaşın “Farklı metotlarla, farklı yoğunluklarda ve farklı şekillerde” devam edeceğini kaydederken detay vermedi. Bununla birlikte İsrail ordusu, Gazze’deki kontrolü büyük ölçüde sağlaması sebebiyle beş askerî tugayı geri çektiğini duyurdu. Ardından da İsrail yönetimi Gazze’nin kuzeyine yakın yerlerde yaşayan İsrail halkının tekrar evlerine dönebileceklerini belirtti. ABD’li bir yetkili, bazı tugayların geri çekme planının ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ısrarı sonucu olduğunu söyledi. 

    FİLİSTİNLİLER DE DÖNÜYOR

    İsrail güçlerinin kısmen çekilmesinin ardından çok sayıda Filistinli de Gazze’nin kuzeyine geri dönmeye başladı. Evine dönen bir Gazzeli kadın “Buradaki insanlar her yerde kan ve ölüm kokusunun olduğu enkazın üzerinde oturup uyuyor. Buradaki halkın direnci her zaman işgal ordusundan daha güçlü olacak” dedi. Başka bir Gazzeli kadın ise “Yiyecek ve temiz su eksikliğine rağmen Kuzey Gazze’yi asla terk etmeyeceğim. Acılara rağmen toprağımı, evimi ve ailemi asla terk etmeyeceğim” dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    IsrailGazze
    Haberler > Dünya > İsrail'in Gazze'deki hain hedefi ortaya çıktı, aşiretler üzerinden parçala yönet planı!
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