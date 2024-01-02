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    Netanyahu, anketlerde çakıldı: Başbakana destek sadece yüzde 15

    İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapılan ankette, katılımcıların sadece yüzde 15'i savaştan sonra da Netanyahu'nun başbakan olmasını destekliyor. 756 kişi üzerinden yapılan ankette, hata payının yüzde 3.5 olduğu kaydedildi.

    Netanyahu, anketlerde çakıldı: Başbakana destek sadece yüzde 15
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hamas'a bağlı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu ile başlayan İsrail ile Hamas arasındaki savaş 88 gündür devam ediyor. Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail, 22 bin Filistinliyi katletti. Ancak, Hamas'ın 7 Ekim'de rehin aldığı kişileri hala ele geçiremedi. İsrail saldırılarında bazı rehineler öldü. Hamas'a karşı ağır hezimet yaşayan İsrail'de tepkilerin odağında ise Başbakan Netanyahu var. İsrail'in hem Hamas'a karşı somut bir zafer kazanamaması hem de rehinelerin hala kurtarılamaması İsrail'de Netanyahu'ya olan güveni bitirdi. Yapılan bir anket sonucuna göre Netanyahu'yu sadece halkın yüzde 15'İ istiyor.

    SADECE YÜZDE 15 DESTEKLİYOR

    İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapılan ankette, rast gele seçilen 756 İsrailliye Gazze Şeridi'ndeki saldırıların sona ermesinin ardından kimi İsrail başbakanı olarak görmek istedikleri soruldu. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların sadece yüzde 15'i savaştan sonra da Netanyahu'nun başbakan olmasını desteklerken, yüzde 23'ü ise Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ı başbakan olarak görmek istediklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 4'ü ise Netanhayu dışında herhangi birini başbakan olarak tercih edeceklerini, yüzde 30.5'i ise görüş belirtmek istemediklerini dile getirdi. Enstitü, kamuoyu yoklamasının rastgele örneklem yöntemiyle 756 kişi üzerinden yapıldığını, hata payının yüzde 3.5 olduğunu kaydetti.

    İSRAİLLİLERİN BAŞBAKANLIK ADAYLARI

    Katılımcıların Gazze'ye saldırıların sona ermesinin ardından İsrail Başbakanı olarak görmek istedikleri siyasetçiler arasında eski Başbakan Naftali Bennett, ülkedeki muhalefet lideri Yair Lapid, Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Savunma Bakanı Yaov Gallant, Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen ile Ekonomi Bakanı Nir Barkat yer aldı. İsrail'in Kanal 13 televizyonu, 29 Aralık'ta 700 katılımcı ile yaptığı kamuoyu yoklamasında, seçimlerin bugün yapılması durumunda Netanyahu'nun partisi Likud'un İsrail Parlamentosu'nda 16 sandalye alabileceğini ortaya koymuştu. Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda şuan 32 sandalyesi bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    HamasGazzeNetanyahuİsrail
    Haberler > Dünya > Netanyahu, anketlerde çakıldı: Başbakana destek sadece yüzde 15
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