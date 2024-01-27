İsrail'in iddiasıyla 6 ülke birden UNRWA'ya yardımı kesti

ABD, Avustralya, İtalya, Kanada, Finlandiya ve İngiltere, 7 Ekim olaylarına karıştıkları gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) yardımı kesti. Hamas ise karara “İsrail’e boyun eğmeyin” diyetek tepki gösterdi. İrlanda ise UNRWA’ya desteğini sürdüreceğini duyurdu.

İsrail, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırısına karşılık Gazze'de başlattığı topyekün ablukayı ve bombardımanı sürdürüyor. 2 milyon Gazzeli yardımların kısıtlandığı şehirde hayatta kalma mücadelesi verirken, ABD, Avustralya, İtalya, Kanada, Finlandiya ve İngiltere'den çarpıcı bir karar geldi.

Gazze'de yardım faaliyeti yürüten UNRWA çalışanlarının İsrail’e yönelik “7 Ekim” saldırılarına karıştığı iddia edilerek maddi desteği kesildi.

7 EKİM OLAYLARINA 12 UNRWA PERSONELİNİN KARIŞTIĞI İDDİASI

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD, 12 UNRWA çalışanının 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılara karışmış olabileceği iddialarından son derece rahatsız. Biz bu iddiaları ve Birleşmiş Milletler'in bu iddiaları ele almak için attığı adımları incelerken, Dışişleri Bakanlığı UNRWA'ya sağlanan ek finansmanı geçici olarak durdurdu” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu konunun kapsamlı ve hızlı bir şekilde araştırılması gerekliliğini vurgulamak için Guterres ile görüştü. Böyle bir soruşturma yürütme kararını ve iddiaların doğru çıkması durumunda Guterres'in harekete geçmek için kararlı adımlar atacağı sözünü memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca BM'nin UNRWA'ya yönelik kapsamlı ve bağımsız bir incelemeye ilişkin duyurusunu da memnuniyetle karşılıyoruz. UNRWA'nın çalışmaları hayat kurtardı. UNRWA'nın bu iddiaları ele alması, mevcut politika ve prosedürlerini gözden geçirmek de dahil olmak üzere her türlü uygun düzeltici önlemi alması önemlidir. ABD bu iddialar hakkında daha fazla bilgi almak için İsrail hükümetiyle temasa geçti. Bu konuda Birleşmiş Milletler ve İsrail hükümeti ile yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz” denildi.

ABD'NİN ARDINDAN 5 ÜLKE DAHA YARDIMI KESTİ

ABD'nin açıklamalarının ardından Kanada da UNRWA’ya yardımını askıya aldığını duyurdu. BM soruşturması tamamlanana kadar Kanada'a nın Gazze'deki Filistinlilere diğer kuruluşlar aracılığıyla insani yardım aktaracağı bildirildi. İtalya ve İngiltere da UNRWA’ya finansmanı durdurma karar aldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise Avustralya'nın UNRWA’ya finansmanı durdurma konusunda diğer ülkelere katılacağını belirterek, “Avustralya, soruşturma konusunda UNRWA ile yakın iş birliği içinde olacak ve uluslararası ortaklarıyla istişarede bulunacak. Bunu yaparken yakın zamanda açıklanan fonun ödemesini geçici olarak duraklatacağız” dedi.

BAĞIMSIZ SORUŞTURMANIN SONUCUNU BEKLİYORLAR

Finlandiya ise UNRWA'ya sağlanan finansmanı geçici olarak durdurduğunu duyuruken, bağımsız soruşturmanın sonucunu takip ettiklerini bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz ise ülkesinin savaştan sonra UNRWA'nın Gazze'deki faaliyetlerini durdurmaya çalışacağını söyledi.

HAMAS'TAN İLK TEPKİ

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in UNRWA'ya yönelik tutumuna tepki gösterilerek, "tehdit ve şantaja boyun eğmemeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu UNRWA çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığına ilişkin iddiaların İsrail’in bilgilerine dayandığı vurgulanarak, “Siyonist düşmandan elde edilen bilgilere dayanılarak çalışanların sözleşmelerinin feshedilmesini şiddetle kınıyoruz. UNRWA'yı kararını derhal geri çekmeye ve uluslararası toplum tarafından kendisine verilen yetkiye uymaya çağırıyoruz. Ajans yönetimine Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde derhal göreve dönme, siyonist baskılara boyun eğmeme çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"GUTERRES İDDİALAR KARŞISINDA DEHŞETE DÜŞTÜ"

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise dün yaptığı yazılı açıklamada, Guterres’in iddia karşısında dehşete düştüğünü, konunun hızla soruşturulmasını istediğini açıkladı.

İRLAN'DA DESTEĞİ SÜRDÜRECEK

İrlanda ise İsrail'in iddialarına rağmen UNRWA’ya destek vermeye devam edeceklerini duyurdu.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin UNRWA’nın 13 bin çalışanıyla 2,3 milyonluk Gazze halkına destek verdiğini hatırlattı, son 4 ayda kurumun 100’den fazla çalışanın öldürüldüğünün de altını çizdi. Martin, “İrlanda, UNRWA’ya 2023 yılında 18 milyon avroluk destek sağladı, 2024’te de desteklemeye devam edecek." ifadelerine yer verdi.