İsrail’in ikinci 7 ekim tezgahı! Füzeler Lübnan’dan değil ‘Demir Kubbe’den gelmiş

7 Ekim senaryosu ile Gazze’yi yutan İsrail, Golan için de aynı yalana sarıldı. Hedef Lübnan’ı işgal edip “arzımevud” hayaline ilerlemek.

Gazze’yi işgal etmek için 7 Ekim’de kendi vatandaşları dâhil onlarca kişiyi öldürüp katliamı Hamas’ın üzerine atan İsrail, yeni oyun peşinde. “Arzımevud” hayali için gözünü bu sefer Lübnan’a diken Siyonist yönetimin benzer senaryoyu Golan Tepeleri’nde devreye soktuğu ortaya çıktı. İsrail’in işgali altında bulunan Golan Tepeleri’ndeki Dürzilerin yaşadığı Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişi öldü, 17’si ağır 35 kişi yaralandı. İsrail ordusu “ellerindeki istihbarat sonucunda” roketin Lübnan’ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini iddia ederek, Lübnan Hizbullahı’nı sorumlu tuttu.

HİZBULLAH: BİZ YAPMADIK

Lübnan Hizbullahı saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak “bir bağlantılarının olmadığını” ifade etti. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, gerçeklerin ortaya çıkarılması için uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise “İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek” tehditleri savurdu.

FÜZE ‘DEMİR KUBBE’DEN

Ancak, vurulan bölgedeki görgü şahidi vatandaşların ifadeleri, İsrail’in “Hannibal Protokolü”nü uygulayarak işgal ettiği Gazze’deki gibi kirli bir hesabın peşinde olduğunu ortaya koydu. Bölge sakinleri “Füze Lübnan’dan değil İsrail’e ait Demir Kubbe bölgesinden geldi” diyerek Gazze kasabı Netanyahu’yu yalandı. Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında, füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi sebebiyle Demir Kubbe’den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktardı. Netanyahu, ABD ziyaretini kesip ülkesine döndü. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kuvvet komutanlarıyla Hizbullah’a verilecek karşılığı görüştü. İsrail ordu radyosunun haberine göre, senaryolar arasında “Lübnan’a karşı daha şiddetli askerî eyleme geçmenin yer aldığı” ancak “İsrail’in bölgesel topyekûn bir savaş istemediği” belirtildi.

ABD, KINAMA İSTEDİ

Beyaz Saray ise roket saldırısının “Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiğini” ve saldırıyı herkesin kınaması gerektiğini belirtti. Öte yandan İsrail jetleri, Lübnan’ın güneyinde Hiyam, Kfarkilla, Teyrharfa ve Sur şehri yakınlarında bulunan Burc el-Şimali isimli yerleşim birimlerine saldırı düzenledi.