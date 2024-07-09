İsrail'in katliamı tahmin edilenden daha fazla! Nüfusunun yüzde 7,9’u yok oldu, en az 10 bin kişi enkaz altında...

İngiliz The Lancet dergisi “İsrail’in saldırıları sebebiyle doğrudan veya dolaylı olarak, Gazze nüfusunun yüzde 7,9’u yok oldu” diye yazdı. Gazze’deki binaların yüzde 35’inin yıkıldığına yönelik verilere de değinilen açıklamada, hâlâ enkaz altında olan cenaze sayısının 10 binden fazla olduğu vurgulandı.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarından doğrudan ve dolaylı olarak hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 186 bini geçti. İngiltere’de yayımlanan dünyanın en eski tıp dergilerinden The Lancet’te, Rasha Khatib, Martin McKee ve Salim Yusuf imzasıyla “Gazze’de ölü sayımı: Zor ancak gerekli” başlığıyla makale yayımlandı. Gazze’de 19 Haziran itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 396 olduğu belirtilen makalede, bölgedeki yıkım sebebiyle Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığının veri toplamasının zor olduğu vurgulandı.

EN AZ 10 BİN KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Bakanlığın, ölü sayısı ile kimliği belirlenen ölü sayılarını ayrı açıkladığına işaret edilen makalede, Gazze’de hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 30’unun kimliğinin belirlenemediğinin altı çizildi. Makalede, Orta Doğu’daki hava saldırılarını izleyen ve arşivleyen sivil toplum kuruluşu Airwars’ın, hava saldırılarının bazı kimliği belirlenebilir kurbanların isimlerinin bakanlık listelerinde yer almadığını ortaya çıkardığı da ifade edildi.

Gazze’deki binaların yüzde 35’inin yıkıldığına yönelik verilere de değinilen açıklamada, hâlâ enkaz altında olan cenaze sayısının 10 binden fazla olduğu vurgulandı.

NÜFUSUN YÜZDE 7,9’U YOK OLDU

Sağlık kurumlarının yok olması, su, gıda ve barınak yetersizliği, güvenli hayat alanlarının bulunmaması gibi sebeplerden dolaylı ölüm sayılarının yüksek olacağı kaydedilen makalede, dolaylı ölümlerin, doğrudan ölümlere göre 3 ila 15 kat daha yüksek olduğu aktarıldı. Makalede “Bildirilen 37 bin 369 ölüme karşı dört dolaylı ölüm şeklinde ılımlı yaklaşımla tahminde bulunulduğunda Gazze’deki saldırılara 186 binden fazla ölüm atfetmek mantıksız olmaz. Gazze’nin 2022 nüfus tahmini olan 2 milyon 375 bin 259 ele alındığında tahmin edilen ölü sayısı, bütün nüfusun yüzde 7,9’una denk gelmektedir” ifadeleri kullanıldı.