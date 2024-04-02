İsrail'in saldırısına Tahran'dan cevap geldi - Hameney: "Düşmanı pişman edeceğiz!

İsrail'in Suriye'deki İran Konsolosluğunu vurarak 12 kişinin ölümüne yol açtığı saldırının ardından Tahran'dan yanıt geldi.

İran, önceki gün Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğunu vuran ve aralarında iki İranlı general ile Lübnanlı militan Hizbullah grubunun bir üyesinin de bulunduğu 12 kişinin ölümüne neden olan ve İsrail'e atfedilen hava saldırısına karşılık verme sözü verdi.

Suriyeli bir yetkili, saldırıda dört Suriye vatandaşının da öldüğünü söyledi ancak bu kişiler hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi. Hem Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin hem de İran'ın önemli bir müttefiki olan Hizbullah da İsrail'e "ceza ve intikam" sözü verdi.

Suriye ve Lübnan'daki İranlı subayları defalarca hedef alan İsrail, Pazartesi günkü saldırıyı doğrulamadı.

İran, Hizbullah'ın yanı sıra Gazze'de İsrail'e karşı savaşan Hamas ve diğer Filistinli militan gruplara para ve silah sağlıyor. Gazze'deki savaşın yaklaşık altı ay önce başlamasından bu yana İsrail-Lübnan sınırı boyunca İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar arttı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, önemli bir karar alma organı olan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı ve saldırıya "gerekli" bir yanıt verilmesine karar verdi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin başkanlık ettiği belirtildi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

İran'da tüm devlet meselelerinde son sözü söyleyen Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney, "Onları, işledikleri bu suçtan dolayı pişman edeceğiz." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD'nin Şam'daki saldırıda hiçbir rol oynamadığını ve bunu önceden bilmediğini söyledi. Konuyla ilgili olarak isminin açıklanmaması kaydıyla Amerikan gazetesi The Washington Post’a konuşan ABD'li bir yetkili, Amerikalıların İran'a bu konuda doğrudan bilgi verdiğini söyledi.

İran'ın karşılık verip vermeyeceği ya da ne zaman vereceği belli değil ancak Tahran'dan gelecek herhangi bir misilleme İsrail ve ABD ile tehlikeli bir çatışma riskini beraberinde getirecektir.

İranlı protestocular İran ve Filistin bayrakları sallarken içlerinden biri merhum İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani'nin posterini tutuyor. (Kaynak: Associated Press)

Hava saldırısında İran Devrim Muhafızları'nın Lübnan ve Suriye'deki Kudüs Gücü'nü 2016 yılına kadar yöneten General Muhammed Rıza Zahedi, yardımcısı General Muhammed Hadi Hajriahimi ve beş subay daha öldü. Saldırıda bir Hizbullah üyesi olan Hüseyin Yusuf da öldürüldü. Suriye Sağlık Bakanı Hassan al-Ghabash hava saldırısında ölen dört Suriye vatandaşının yanı sıra 13 kişinin de ağır yaralandığını söyledi. Savaş izleme grubu olan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriyelilerin İran yanlısı milislere mensup olduğunu söyledi ancak ayrıntı vermedi. Şam'daki İran Büyükelçiliğini ziyaret eden Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus, kurtarma görevlilerinin konsolosluk binasının enkazı altında ceset aramaya devam ettiğini söyledi.

Hizbullah ise bugün yaptığı açıklamada saldırıda ölen General Muhammed Rıza Zahedi'nin geride kalan grubunun Lübnan'daki "çalışmalarının geliştirilmesi ve ilerletilmesinde" önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Hizbullah açıklamasında "Bu suç, düşman ceza ve intikam almadan kesinlikle geçmeyecektir" denildi.