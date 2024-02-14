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    • İsrail'in saldırısıyla fotoğraftaki tüm aile üyeleri hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İsrail&#039;in saldırısıyla fotoğraftaki tüm aile üyeleri hayatını kaybetti
    Gazze Şeridi, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gazze'de 7 Ekim'de başlayan soykırım saldırılarını dünyaya duyurmaya çalışan Ebu Hattab ve 11 aile üyesi, İsrail'in bombardımanı sonucunda hayatını kaybetti. Kasım ayında ölen Ebu Hattab ve aile fertlerine ait fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraftaki tüm aile üyelerinin ölmüş olması yürekleri dağladı.

    İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Ölen Filistinlilerin arasında Filistinli gazeteci Ebu Hattab ve aile fertleri de var. Ebu Hattab ve ailesinin yer aldığı fotoğraf karesi yeniden gündem oldu. İsrail'in bombardımanında fotoğraftaki tüm aile üyeleri hayatını kaybetti.

    İSRAİL ONLARCA GAZETECİYİ ÖLDÜRDÜ

    İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bine dayandı. Son gelen verilere göre Gazze'de aralarında kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu, 28 bin 473 Filistinli öldü. Yaralı sayısı ise 68 bin 146’ya yükseldi. 132 gündür süren saldırılarda Gazze Şeridi’nde en az 126 gazeteci öldürüldü, 10 gazeteci ise gözaltına alındı.

    SOYKIRIMI DUYURAN HATTAB'IN EVİ BOMBALANDI

    Ölen gazetecilerden birisi de Filistin haber ajansı Wafa için çalışan Ebu Hattab... Gazze'de yapılan soykırımı duyurmaya çalışan Ebu Hattab'ın Han Yunus'taki evi İsrail tarafından bombalandı. 

    İsrail'in saldırısıyla fotoğraftaki tüm aile üyeleri hayatını kaybetti

    Gazze’deki Nasser hastanesi önünde canlı yayın yaptıktan sonra ailesini kontrol etmek isteyen Hattab, İsrail'in saldırısının ardından tüm aile fertleriyle hayatını kaybetti.

    GERİYE BU FOTOĞRAF KALDI

    Filistin Televizyonu tarafından "kasıtlı bir suikast" olarak nitelendirilen saldırı sonucunda Ebu Hattab ve 11 aile üyesi öldü. Hattab ve ailesinden geriye bu fotoğraf karesi kaldı. Fotoğrafta, Hattab'ın eşi, çocukları, ve kardeşleri yer alıyor.

    İsrail'in saldırısıyla fotoğraftaki tüm aile üyeleri hayatını kaybetti

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Gazze Şeridi
    Haberler > Dünya > İsrail'in saldırısıyla fotoğraftaki tüm aile üyeleri hayatını kaybetti
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