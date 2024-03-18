İsrail yine Şifa Hastanesi'ni hedef aldı, çatışmalar devam ediyor!
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yine Şifa Hastanesi'ni hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Eş-Şifa Tıp Kompleksi'nin yoğun ateş altında olduğunu belirterek hastaneye yönelik yapılanları uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi. Hastane çevresine çatışmaların devam ettiği ve patlama sesleri geldiği de belirtildi.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin sivillerin sığındığı noktaları hedefine alarak bomba yağdırdı. Çatışmaların başından beri okul, mülteci kampı, cami, kilise, hastane demeden saldırılarını sürdüren işgal güçleri yaptıkları katliamlarla 30 binden fazla sivilin ölümüne sebep oldu. İsrail ordusu, 'Hamas'ın kalkan olarak kullandığını iddia ettiği ve binlerce insanın bulunduğu Şifa Hastanesi'ni bir kez daha hedef aldı.
"ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN AÇIK İHLALİ"
Bakanlıktan İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni kuşatmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ne yönelik yaptıkları uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak nitelendirildi.
Şifa Hastanesi'ne saldırının amacının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sistemini çökertmek olduğu kaydedilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından İsrail güçleri sorumlu tutuldu.
HASTANE ÇEVRESİDEN ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR
İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni kuşattığı ve hastane çevresinde İsrail güçleri ile Filistinli direniş güçleri arasında şiddetli çatışmalar eşliğinde patlama sesleri duyulduğu belirtiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı