İsrail yine Şifa Hastanesi'ni hedef aldı, çatışmalar devam ediyor!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Mart 2024 06:25 - Güncelleme: 18 Mart 2024 06:37 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yine Şifa Hastanesi'ni hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Eş-Şifa Tıp Kompleksi'nin yoğun ateş altında olduğunu belirterek hastaneye yönelik yapılanları uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi. Hastane çevresine çatışmaların devam ettiği ve patlama sesleri geldiği de belirtildi.