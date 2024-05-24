İsrail'in 'tecavüz' yalanını Amerikan basını ortaya çıkardı!

İsrail'in yalanları Associated Press tarafından bozuldu. Hamas'ın Aksa Tufanı sırasında İsrailli kadınlara tecavüz ettiği, hamile kadınları öldürdüğü gibi iddialara ilişkin bir araştırma yayımlayan kurum, İsrail'in yalanını ortaya çıkardı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail işgali altındaki bölgelere yaptığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Söz konusu iddialar arasında en çarpıcı ve en tartışılanları ise Hamas'ın İsraillilere tecavüz ettiği, bebeklerin kafasını kestiği ve hamile kadınların karnını deştiği söylemleriydi.

Geçtiğimiz mart ayında 'tecavüz' iddialarını yayımlayan kimi basın kuruluşları düzeltme yaptı. Bunlardan en önemlisi ise New York Times olarak kayıtlara geçti.

İçi boş bu iddialar çürütülmeye devam ediyor. Amerikan medya kuruluşu Associated Press de bu konuyu gündemine alarak geçtiğimiz çarşamba günü bir araştırma yayımladı.

GÖREVLİLERİN İFADELERİ İNCELENDİ

AP yayımladığı araştırmada, Aksa Tufanı sırasında Hamas'ın cinsel şiddet uyguladığı iddialarının İsrail tarafında uydurulduğunu ortaya koydu.

AP, ceset toplamakla görevli İsrailli ultra-Ortodoks bir sivil toplum örgütü olan ZAKA'dan iki gönüllünün ifadelerini inceledi.

ZAKA gönüllüsü Chaim Otmazgin, pantolonu belinin altına kadar indirilmiş bir İsrailli genç kızın cesedini bulduğunu iddia etmiş şunları söylemişti:

Gözlerimle gördüm ben bunu. Telefonda fotoğrafları var. Bizzat gözlerimle gördüğüm şeyler bunlar.

ZAKA'DAN YALANLAMA

Üç ay sonra ZAKA, bu yorumun yanlış olduğunu ve genç kızın pantolonunun İsrail askerleri tarafından indirildiğini kabul etti.

ZAKA, askeri temaslarla çapraz kontrol yaptıktan sonra bir grup askerin, kızın cesedini tuzak olup olmadığını kontrol etmek için odanın bir ucundan diğerine sürüklediğini ve bu işlem sırasında pantolonunun düştüğünü tespit etti.

KAFASI KESİLEN BEBEKLER İDDİASI

Bir başka yalan ise, Yossi Landau tarafından ortaya atılan "karnı deşilen hamile kadın" ve kafaları kesilen bebekler iddiasıydı. Landau şunları kaydetmişti:

Kadın yerde yatıyordu, kan gölü olmuştu yer. Kadın hamileydi, karnı deşilmişti.

EKİP ARKADAŞI YALANLADI

Landau, iddialarına delil olarak ekip arkadaşı Otmazgin'i aradığını, onun şahit olduğunu ileri sürdü ama Otmazgin bunu reddetti.

Yine de Landau hikayeyi gazetecilere anlatmaya devam etti ve dünya çapında birçok yayında yer aldı.

Kafası kesilen bebekler konusu ise hiçbir şekilde doğrulanmadı ve Haaretz tarafından asılsız olduğu ispat edildi.