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Haberler > Dünya > İsrailli bakandan pişkin savunma! Soykırımı hukuka uygun buldu yakalama kararına tepki gösterdi

İsrailli bakandan pişkin savunma! Soykırımı hukuka uygun buldu yakalama kararına tepki gösterdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrailli bakandan pişkin savunma! Soykırımı hukuka uygun buldu yakalama kararına tepki gösterdi
İsrail Savunma Bakanı, Gazze Şeridi, Ucm, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail’in Gazze’deki soykırımı nedeniyle Netanyahu ve İsrail İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, uluslararası mahkemelerce yakalama kararı alındı. Soykırımın hukuka uygun olduğunu savunan Gallant, kararı tanımadıklarını bildirdi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 35 bini aşkın sivilin öldürüldüğü ve yaklaşık 80 bin kişinin yaralandığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının "uluslararası hukuka uygun" olduğunu savundu. Katil Siyonist orduyla gurur duyduklarını söyleyen Gallant, Netanyahu ve kendisi hakkında yakalama kararı başvurusu yapan UCM Başsavcısı Han'ın başarılı olmayacağını iddia etti. Ardından, "İsrail Devleti Mahkemeye (UCM) taraf değil ve mahkemenin otoritesini tanımıyor." ifadesini kullandı.

İsrailli bakandan pişkin savunma! Soykırımı hukuka uygun buldu yakalama kararına tepki gösterdi - 1. Resim

UCM’NİN NETANYAHU KARARI

UCM Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

İsrailli bakandan pişkin savunma! Soykırımı hukuka uygun buldu yakalama kararına tepki gösterdi - 2. Resim
UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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