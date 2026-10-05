İsrailli casus Fatiha'yı okuyamayınca deşifre olmuş! 61 yıl sonra ortaya çıktı

İsrail casusu Eli Cohen’in Suriye'deki deşifre ve idam sürecine dair detaylar 61 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Operasyonu yürüten emekli subay Said Caviş, Cohen’in yabancı istihbarat müdahalesi olmaksızın yerel birimlerce yakalandığını ve sorgusunda Fatiha Suresi’ni okuyamaması üzerine gerçek kimliğinin ortaya çıktığını açıkladı. Caviş, idam edilen ajanın cesedinin halen Suriye topraklarında bulunduğunu vurguladı.

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Suriye ordusunda görevli İsrail casusu Eli Cohen’in yakalanma ve idam süreci 61 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

Cohen’in deşifre edilip yakalanmasında kritik rol oynayan birimin kurucusu, emekli subay Said Caviş, Cohen’in Ebu Rummane’deki dairesinde yakalanmasından idam edilişine kadar sürece ilişkin ayrıntıları paylaştı.

"SOVYETLER VEYA HİNDİSTAN İSTİHBARATI ROL OYNAMADI"

Caviş, “Sovyet istihbaratı ya da Hindistan Büyükelçiliği Cohen’in yakalanmasında rol oynamadı. Operasyon tamamen kendi birimim olan ‘134 Numaralı Telsiz Gizli Servisi’ tarafından gerçekleştirildi.” dedi.

İsrail casusu Eli Cohen

"SENİN YAŞINDA FATİHA’YI BİLMEYEN BİR MÜSLÜMAN VAR MI?"

Emekli subay Caviş, Cohen’in dönemin Suriye Devlet Başkanı Emin Hafız tarafından sorgulandığını belirtti. Cohen’in Yahudi olduğunun anlaşılmasında Fatiha Suresi’ni okuyamamasının etkili olduğunu söyleyen Caviş, “Emin Hafız, Halep şivesiyle ‘Adın ne?’ diye sordu. Cohen, ‘Kamil Emin Sabit, Suriyeli bir Arabım, ticaretle uğraşıyorum ve Müslümanım’ cevabını verdi. Bunun üzerine Hafız, ona Fatiha Suresi’ni okumasını söyledi. Cohen’in okurken hata yapması üzerine Hafız, ‘Senin yaşında Fatiha’yı bilmeyen bir Müslüman var mı?’ dedi ve hemen ardından yanındakilere dönerek ‘Bu bir Yahudi’ dedi. Cohen bize bildirilmeyen bir kışlada idam edildi ve cesedi hâlen oralarda bir yerde." dedi.

"COHEN'İN CESEDİ SURİYE'DE"

Caviş, "Yani Cohen’in cesedi Suriye’de. Eğer İsrailliler cesede ulaşmış olsaydı bunu çoktan duyurup büyük bir gürültü koparırlardı." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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