İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin hasadını takip eden The Washington Post foto muhabiri Heidi Levine, yüzleri maskeli İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Yere düşürüldükten sonra yaklaşık 10 dakika boyunca tekmelendiğini anlatan ABD'li gazetecinin fotoğraf makineleri, telefonu ve pasaportu da gasbedildi.

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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin hasadına yönelik saldırıları takip eden ABD'li foto muhabiri Heidi Levine, bu kez kendisi İsrailli yerleşimcilerin hedefi oldu.

The Washington Post için çalışan Levine, Ebu Falah köyünde Filistinli çiftçilerin zeytin hasadını görüntülediği sırada yüzleri maskeli İsrailli bir grubun saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan gazeteci, Ramallah'ta hastaneye kaldırıldı.

İsrailli yerleşimcilerden ABDli gazeteciye saldırı! 10 dakika boyunca tekmelediler

"10 DAKİKA BOYUNCA BENİ TEKMELEDİLER"

Hastane yatağından yaşadıklarını anlatan Levine, saldırganların kalabalık bir grup halinde bölgeye geldiğini söyledi.

İsrailli yerleşimcilerden ABD'li gazeteciye saldırı! 10 dakika boyunca tekmelediler

Yaklaşık 80 kişilik maskeli İsrailli grubun Filistinli çiftçilere ve onlara destek veren aktivistlere saldırdığını belirten Levine, ilk olarak 25 ila 50 kişinin hızla üzerlerine doğru koştuğunu gördüğünü aktardı:

"Yere düştüm ve yaklaşık 10 dakika boyunca beni tekmelediler. Fotoğraf makinelerime ve çantama tutunmaya çalışıyordum. Pasaportumun olduğu bel çantamı, makinelerimi zorla söküp aldılar, çantamı parçaladılar."

"TELEFONUMU ÇALDILAR"

Levine, saldırganların yalnızca kendisini darbetmekle kalmadığını, kişisel eşyalarını ve mesleki ekipmanlarını da zorla aldığını söyledi.

"Boynumda iple asılı olan telefonumun ipini koparıp aldılar ve beni tekmelemeyi sürdürdüler. Başımda kaskım, üzerimde siyah ceketim vardı; en azından bunlar başımı ve beni korudu. Kalkıp tekrar tekmelediler, bu durum 10 dakikadan fazla devam etti."

Saldırganların fotoğraf makinelerini, telefonunu ve pasaportunun bulunduğu çantasını aldığını anlatan Levine, olay sırasında kendisini korumaya çalıştığını ifade etti.

"BİR ANDA SALDIRIYA UĞRADIM"

Levine, İsrailli yerleşimcilerin zeytin hasadı yapan Filistinlilere ve onları korumaya gelen aktivistlere sapanlar ve molotofkokteylleriyle saldırdığını söyledi.

Saldırganların yaklaşmasıyla çevredeki herkesin geri çekilmeye başladığını anlatan gazeteci, o an bölgede İsrail askerlerinin bulunmadığını belirtti.

"Saldırgan grup hızla üzerimize doğru koşuyordu, alandaki herkes geri çekilmeye başladı. Olay anında çevrede hiçbir İsrail askeri bulunmuyordu. Bir anda saldırıya uğradım."

FİLİSTİNLİLER ABD'Lİ GAZETECİYİ KURTARDI

Levine, dakikalarca süren saldırının ardından Filistinlilerin araya girerek kendisini saldırganların elinden kurtardığını anlattı.

Güvenli bir bölgeye taşınan gazeteci, olay yerine gelen ambulansla önce Ebu Falah'taki sağlık merkezine, ardından Ramallah'taki hastaneye götürüldü.

Aldığı darbeler nedeniyle sol eli ve sol ayağında kanama meydana gelen Levine'in yaraları doktorlar tarafından sarıldı.

Yaşadıklarını "Tam bir delilik" olarak nitelendiren ABD'li gazeteci, saldırı sırasında şiddeti durdurmaya çalışan kimseyi görmediğini söyledi.

ZEYTİN HASADINDA İSRAİLLİ YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ

Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin geçim kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan zeytin hasadı, İsrailli yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle sık sık kesintiye uğruyor.

Filistinlilerin zeytinliklerine ve tarım arazilerine yönelik saldırılar, hasat döneminde bölgede görev yapan gazetecileri ve uluslararası aktivistleri de hedef alıyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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