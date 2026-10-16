İsrail’de kritik restleşme! Netanyahu ve Ben-Gvir karşı karşıya

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimleri kazanması halinde Savunma, Ulusal Güvenlik ve Adalet bakanlıklarını Likud Partisi'nin elinde tutmayı planladığını açıkladı. Açıklama, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile yaşanan kabine gerilimini de yeniden gündeme taşıdı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimleri kazanarak hükümeti kurması halinde Savunma, Ulusal Güvenlik ve Adalet bakanlıklarını Likud Partisi'nin elinde tutmak istediğini açıkladı. Netanyahu'nun bu planı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile seçim sonrası kurulacak kabinede görev dağılımı konusunda yaşanan anlaşmazlığı ortaya koydu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Netanyahu, ülkenin kuzeyindeki Akka kentinde düzenlenen basın toplantısında, yeni hükümette söz konusu üç bakanlığın Likud bünyesinde kalmasını planladığını belirtti.

BEN-GVİR SAVUNMA VE ADALET BAKANLIKLARINI İSTEMİŞTİ

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 23 Eylül'de yaptığı açıklamada, genel seçimlerin ardından kurulacak hükümette Savunma Bakanlığının kendisine, Adalet Bakanlığının ise Yahudi Gücü Partisinin iki numaralı ismi Tally Gotliv'e verilmesini istemişti.

Netanyahu'nun açıklamalarının ardından Yahudi Gücü Partisinden yapılan açıklamada, kilit bakanlıkların Likud'un elinde tutulmasının Ben-Gvir'i koalisyon hükümetinin dışında bırakma amacı taşıdığı öne sürüldü.

Partinin açıklamasında, “Gizli olan açığa çıktı” ifadesi kullanılarak, söz konusu planın Ben-Gvir ve Yahudi Gücü Partisini koalisyon dışında bırakıp Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u hükümete dahil etmeyi amaçladığı iddia edildi.

BEN-GVİR'DEN NETANYAHU'YA TEPKİ

Ben-Gvir, iki gün önce Yedioth Ahronoth gazetesi ve Ynet internet sitesinin düzenlediği konferansta Netanyahu'ya seslenerek, “Benim elimden koltukları alacağına git Eisenkot'tan al” ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'yu Eisenkot ile birlik hükümeti kurmayı planlamakla suçlayan Ben-Gvir, hükümetin tamamen sağcı kalması gerektiğini savunmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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