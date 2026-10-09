Netanyahu'nun sayılı günleri kaldı! Katil için yolu sonu gözüktü

İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesi soykırımcı Netanyahu’ya hem ülkesinde hem de yurt dışında öfke artıyor. Dostlarının terk ettiği Netanyahu’ya son darbe İngiltere’den geldi.

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Gazze’de soykırım yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hem kendi ülkesindeki hem de Batı’dan gelen desteği kaybediyor. 22 Eylül’de ABD’de düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD’de, Başkan Trump’ın “yoğun programı” bahanesiyle görüşmediği Netanyahu’ya bir darbe de yeni kurulan İngiliz hükûmetinden geldi.

İngiltere’nin başı çektiği ve Fransa ile Kanada’nın da dâhil olduğu 12 ülke, işgal altındaki Batı Şeria’da kurulu yasa dışı yerleşim yerlerinden gelen malların ithalatını yasakladı. İşgal için faaliyetlerini destekleyen kişi ve şirketlere müeyyidelerin uygulanacağını açıkladı.

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KOVAMADILAR

İngiltere’yi Doğu Kudüs’teki Başkonsolosluğu kapatmakla tehdit eden Tel Aviv yönetiminin blöfü işe yaramadı. İngiltere, geri adım atması için 8 Ekim tarihine kadar süre veren İsrail’e “Kovulan İngiliz diplomat sayısı kadar İsrailli diplomatı sınır dışı edeceğiz” diye cevap verdi. Sürenin dolmasına saatler kala İngiltere, başkonsolosluktaki tabela ve levhaları sökerek “İngiltere Kudüs Misyonu”na çevirdi. İngilizleri kovamadıklarını itiraf eden İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Londra yönetimiyle diyalog yürüterek mutabakata vardıklarını açıkladı. Saar “İngiliz Başkonsolosluğu tabelası kaldırılmıştır. Bu noktaya gelmek istemedik, ancak İngiliz hükûmetinin eylemleri bizi buraya getirdi” ifadelerini kullandı.

“KAPATAMAZLAR”

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise “İsrail’in, yaklaşık 200 yıldır bulunan İngiliz Kudüs Başkonsolosluğunu kapatma hakkına sahip olduğunu kabul etmediğimizi belirttik. İngiliz hükûmeti, Doğu Kudüs’ün ‘işgal altındaki topraklar’ olduğu yönündeki savunduğu görüşünü tekrarlıyoruz. İngiltere’nin Başkonsolosluğu ‘İngiltere Kudüs Misyonu’ bağımsız olarak faaliyetini sürdürecek. 20 diplomatın görevi sona erecek, 7 diplomatla Filistin halkıyla olan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu, uzun süredir devam eden İngiltere’nin iki devletli çözüme verdiği desteği sürdürmemizi sağlayacak” dedi.

HER YERDE EYLEM

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların yıl dönümünde başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde eylemler yapıldı. Almanya’nın başkenti Berlin’in Kreuzberg semtinde yüzlerce kişi Filistin bayrakları açarak Gazze’deki saldırıların sona ermesini ve Filistin’in özgürlüğüne kavuşmasını talep etti. Hollanda’da ise Utrecht, Amsterdam ve Rotterdam başta olmak üzere farklı kentlerdeki tren istasyonlarında Filistin’e destek için oturma eylemleri düzenlendi.

NETANYAHU ZORDA

İsrail’de 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek kritik genel seçimler öncesinde yayımlanan son kamuoyu araştırmalarına göre, soykırımcı Netanyahu liderliğindeki iktidar koalisyonu kan kaybetmeye devam ediyor. 49-50 sandalye çıkarması beklenen iktidar blokunun Meclis çoğunluğunu kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor. Muhalefet blokunun da 54 sandalye çıkaracağı tahmin ediliyor. Anketler, hiçbir siyasi blokun tek başına hükûmet kurmak için gerekli olan 61 sandalye barajına ulaşamadığına işaret ediyor. Arap partilerinin ise toplamda 13 sandalye kazanması öngörülmektedir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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