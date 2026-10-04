Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında kokpitte çıkan kanlı kavgayla başlayan olay İsrail iç siyasetini karıştırdı. Eski Başbakan Naftali Bennett, 174 kişinin ölümden döndüğü olayı kapatmaya çalışan Binyamin Netanyahu ve Ulaştırma Bakanı Regev'i eleştirdi. Bennett, olayla 7 Ekim 2023'teki güvenlik başarısızlığı arasında "doğrusal ilişki" bulunduğunu söyledi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimi, bu kez ülke içindeki ağır bir güvenlik tartışmasının hedefinde. Flydubai uçağında yaşanan ve 174 yolcunun hayatını tehlikeye atan kokpit krizinin ardından eski Başbakan Naftali Bennett, Netanyahu hükümetine sert eleştiriler yöneltti.

Bennett, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 5 gün önce 174 İsraillinin ölümüyle sonuçlanabilecek olayla ilgili derhal soruşturma açılması ve Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in yargılanması gerekirken yaşanan başarısızlığın kutlandığını savundu.

Eski başbakan, Netanyahu yönetimini yerden yere vurdu!

"AKIL SAHİBİ BİR HÜKÜMET BAKANI DERHAL KOVARDI"

Mevcut hükümetin başarısızlığının korkunç ve şok edici olduğunu belirten Bennett, "Herhangi bir aklıselim hükümet, bu olaya 'Uçak parçalanmış ve 174 İsrailli ölmüş.' gibi bakardı. İsrail'in güvenliğiyle ilgilenen herhangi bir başbakan da ulaştırma bakanından izahat ister ve onu azlederdi." ifadelerini kullandı.

Bennett, "Netanyahu ile Regev, olayla ilgili soruşturma açacak ve ileride yaşanması muhtemel felaketlerin önüne geçmek için ders çıkaracak yerde yönetimleri döneminde yaşanan bu başarısızlığı kutluyor." eleştirisinde bulundu.

Eski başbakan, Netanyahu yönetimini yerden yere vurdu!

"İsrail'e uçuşlar güvenli mi yoksa tehlikeli mi? İranlı pilotlar, son zamanlarda İsrail'de dolaştı mı? Hükümet, bir sonraki başarısızlığı önlemek için şu anda hangi önlemleri alıyor?" sorularını yönelten Bennett, hükümetten cevap istedi.

"KİBİRLİSİNİZ"

"İki başarısızlık arasında doğrusal bir ilişki söz konusu" diyen ve Flydubai olayını 7 Ekim'le ilişkilendiren Bennett, Netanyahu ve hükümetini İsrail'in güvenliğini hiçe saymak ve kibirli olmakla suçladı.

HAVADA DEHŞET ANLARI

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Eski başbakan, Netanyahu yönetimini yerden yere vurdu!

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın nedeninin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, BAE'den bir güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığının ve olayda her ikisinin de yaralandığının belirlendiğini duyurmuştu.

Pilot ile yardımcı pilotun, tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları açıklanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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