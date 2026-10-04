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Dünya

İsrail'den 7 Ekim öncesi dikkat çeken karar: Geçişler kapatılıyor

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İsrail'den 7 Ekim öncesi dikkat çeken karar: Geçişler kapatılıyor
Başlık Resmiİsrail'den 7 Ekim öncesi dikkat çeken karar: Geçişler kapatılıyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ün üçüncü yıl dönümü öncesinde güvenlik gerekçesiyle 5-7 Ekim tarihleri arasında Batı Şeria'daki geçişleri kapatma kararı aldı. Aynı tarihlerde İsrail'den Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatı da yapılmayacak.

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İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ün üçüncü yıl dönümü yaklaşırken Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne yönelik geçişlerde geçici kısıtlamaya gideceğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, güvenlik değerlendirmeleri sonucunda 5-7 Ekim tarihleri arasında Batı Şeria'daki geçişlerin kapsamlı şekilde kapatılacağını bildirdi. Katz, Filistinli temel sağlık çalışanlarının ise geçişine izin verileceğini belirtti.

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İNSANİ YARDIM SEVKIYATI DA YOK

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada da söz konusu tarihlerde İsrail'den Gazze Şeridi'ne herhangi bir insani yardım sevkiyatı yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Mısır-Gazze-İsrail arasında bulunan Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) Sınır Kapısı yakınında insani yardımların toplanma sürecinin ise normal şekilde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan ABD’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan büyükelçiliği, geçişlerin kapatılması konusunda bilgilendirildiklerini açıkladı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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