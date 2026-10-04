Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Angelina Jolie'den dünyaya Gazze çağrısı! "Artık ne yapıldığını görebilirsiniz"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Angelina Jolie'den dünyaya Gazze çağrısı!
Başlık ResmiAngelina Jolieden dünyaya Gazze çağrısı! Artık ne yapıldığını görebilirsiniz

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü aktris Angelina Jolie, Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren uydu görüntülerinin ardından acil yardım çağrısında bulundu. Google Earth verilerinin fiziksel yıkımı net bir şekilde gösterdiğini belirten Jolie, kış yaklaşırken 2 milyon insanın barınmaya ihtiyacı olduğunu hatırlattı.

Kaydet
|

Gazze'de yıllardır devam eden İsrail katliamlarının geride bıraktığı yıkım, uydu görüntülerine yansımıştı. Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Google Earth üzerinden Gazze'nin öncesi ve sonrasını gösteren görüntüleri paylaşarak uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Angelina Jolie'den dünyaya Gazze çağrısı! "Artık ne yapıldığını görebilirsiniz"
Başlık ResmiAngelina Jolie'den dünyaya Gazze çağrısı! "Artık ne yapıldığını görebilirsiniz"

"TÜM MAHALLELER ENKAZA İNDİRGENDİ"

Jolie paylaşımında Gazze'deki yıkımın boyutlarını şöyle anlattı:

"Artık Google Earth'ü açıp Gazze'ye ne yapıldığını görebilirsiniz. Tüm mahalleler enkaz haline indirgendi. Evler, okullar, üniversiteler, hastaneler, yollar, su ve sanitasyon sistemleri, insanların hayatta kalmak için güvendiği altyapılar hasar gördü veya yok edildi."

GAZZE'DEKİ YAPILARIN YÜZDE 82'Sİ HASAR GÖRDÜ

Jolie, Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi'nin (UNOSAT) verilerine de yer verdi.

16 Haziran 2026 itibarıyla yapılan değerlendirmeye göre, Gazze'deki yapıların yüzde 82'si hasar gördü. Hasarlı yapıların yaklaşık üçte ikisinin ise yıkıldığı tespit edildi.

1,98 MİLYON KİŞİ YARDIMA MUHTAÇ

Kış yaklaşırken Gazze'deki insani krize de vurgu yapan Jolie, bölge nüfusunun yüzde 94'üne karşılık gelen 1,98 milyon kişinin barınma yardımına ve temel ihtiyaç malzemelerine ihtiyaç duyduğuna değindi.

"Artık Google Earth’ü açıp Gazze’ye ne yapıldığını görebilirsiniz. Tüm mahalleler enkaza dönüştürüldü. Evler, okullar, üniversiteler, hastaneler, yollar, su ve sanitasyon sistemleri; insanların hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu altyapılar hasar gördü veya yok edildi. BM’nin uydu analizi, 16 Haziran 2026 itibarıyla Gazze’deki yapıların yüzde 82’sinin hasar gördüğünü ortaya koydu. Hasar gören bu yapıların yaklaşık üçte ikisinin yıkıldığı değerlendirildi. Kış yaklaşırken 1,98 milyon insan, yani Gazze nüfusunun yüzde 94’ü barınma yardımına ve temel ihtiyaç malzemelerine ihtiyaç duyuyor. Yardım ve barınma malzemeleri kısıtlamalar ve gecikmelerle karşılaşmaya devam ediyor."
Başlık Resmi"Artık Google Earth’ü açıp Gazze’ye ne yapıldığını görebilirsiniz. Tüm mahalleler enkaza dönüştürüldü. Evler, okullar, üniversiteler, hastaneler, yollar, su ve sanitasyon sistemleri; insanların hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu altyapılar hasar gördü veya yok edildi. BM’nin uydu analizi, 16 Haziran 2026 itibarıyla Gazze’deki yapıların yüzde 82’sinin hasar gördüğünü ortaya koydu. Hasar gören bu yapıların yaklaşık üçte ikisinin yıkıldığı değerlendirildi. Kış yaklaşırken 1,98 milyon insan, yani Gazze nüfusunun yüzde 94’ü barınma yardımına ve temel ihtiyaç malzemelerine ihtiyaç duyuyor. Yardım ve barınma malzemeleri kısıtlamalar ve gecikmelerle karşılaşmaya devam ediyor."

"GÖSTEREMEDİĞİ ŞEY, BU YIKIMIN ARASINDA YAŞAMANIN NE DEMEK OLDUĞU"

Yardım ve barınma malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılmasında kısıtlama ve gecikmelerin sürdüğünü ifade eden Jolie, uydu görüntülerinin ise yaşananların yalnızca fiziksel boyutunu gösterebildiğini söyledi:

"Google Earth, fiziksel yıkımı olağanüstü bir netlikle gösteriyor. Ancak gösteremediği şey, bu yıkımın arasında yaşamanın ne demek olduğu, öldürülen ailelerin başına gelenler ve hayatta kalanlar için yaşamın nasıl bir şey olduğudur."

ÖNERİLEN HABERLER
Angelina Jolie Gazze sınırında! "Acil yardım şart"
DÜNYA

Angelina Jolie Gazze sınırında! "Acil yardım şart"

DÜNYAYA ACİL ÇAĞRI

Kış öncesinde Gazze'ye yönelik yardımın artırılmasını isteyen Jolie, sivillerin barınma ihtiyacının karşılanması, hastanelere tıbbi malzeme ulaştırılması ve insani yardımın gerekli ölçekte bölgeye girmesi çağrısında bulundu.

Filistinlilerin evlerini, okullarını, hastanelerini ve yaşam alanlarını yeniden inşa edebilecekleri koşulların oluşturulması gerektiğini vurgulayan Jolie, "Yıkım ortada. İhtiyaçlar biliniyor. Şu an önemli olan bunların karşılanıp karşılanmadığıdır." dedi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.