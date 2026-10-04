Dünyaca ünlü Oscar ödüllü aktris Angelina Jolie, Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren uydu görüntülerinin ardından acil yardım çağrısında bulundu. Google Earth verilerinin fiziksel yıkımı net bir şekilde gösterdiğini belirten Jolie, kış yaklaşırken 2 milyon insanın barınmaya ihtiyacı olduğunu hatırlattı.

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Gazze'de yıllardır devam eden İsrail katliamlarının geride bıraktığı yıkım, uydu görüntülerine yansımıştı. Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Google Earth üzerinden Gazze'nin öncesi ve sonrasını gösteren görüntüleri paylaşarak uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Angelina Jolie'den dünyaya Gazze çağrısı! "Artık ne yapıldığını görebilirsiniz"

"TÜM MAHALLELER ENKAZA İNDİRGENDİ"

Jolie paylaşımında Gazze'deki yıkımın boyutlarını şöyle anlattı:

"Artık Google Earth'ü açıp Gazze'ye ne yapıldığını görebilirsiniz. Tüm mahalleler enkaz haline indirgendi. Evler, okullar, üniversiteler, hastaneler, yollar, su ve sanitasyon sistemleri, insanların hayatta kalmak için güvendiği altyapılar hasar gördü veya yok edildi."

GAZZE'DEKİ YAPILARIN YÜZDE 82'Sİ HASAR GÖRDÜ

Jolie, Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi'nin (UNOSAT) verilerine de yer verdi.

16 Haziran 2026 itibarıyla yapılan değerlendirmeye göre, Gazze'deki yapıların yüzde 82'si hasar gördü. Hasarlı yapıların yaklaşık üçte ikisinin ise yıkıldığı tespit edildi.

1,98 MİLYON KİŞİ YARDIMA MUHTAÇ

Kış yaklaşırken Gazze'deki insani krize de vurgu yapan Jolie, bölge nüfusunun yüzde 94'üne karşılık gelen 1,98 milyon kişinin barınma yardımına ve temel ihtiyaç malzemelerine ihtiyaç duyduğuna değindi.

"Artık Google Earth’ü açıp Gazze’ye ne yapıldığını görebilirsiniz. Tüm mahalleler enkaza dönüştürüldü. Evler, okullar, üniversiteler, hastaneler, yollar, su ve sanitasyon sistemleri; insanların hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu altyapılar hasar gördü veya yok edildi. BM’nin uydu analizi, 16 Haziran 2026 itibarıyla Gazze’deki yapıların yüzde 82’sinin hasar gördüğünü ortaya koydu. Hasar gören bu yapıların yaklaşık üçte ikisinin yıkıldığı değerlendirildi. Kış yaklaşırken 1,98 milyon insan, yani Gazze nüfusunun yüzde 94’ü barınma yardımına ve temel ihtiyaç malzemelerine ihtiyaç duyuyor. Yardım ve barınma malzemeleri kısıtlamalar ve gecikmelerle karşılaşmaya devam ediyor."

"GÖSTEREMEDİĞİ ŞEY, BU YIKIMIN ARASINDA YAŞAMANIN NE DEMEK OLDUĞU"

Yardım ve barınma malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılmasında kısıtlama ve gecikmelerin sürdüğünü ifade eden Jolie, uydu görüntülerinin ise yaşananların yalnızca fiziksel boyutunu gösterebildiğini söyledi:

"Google Earth, fiziksel yıkımı olağanüstü bir netlikle gösteriyor. Ancak gösteremediği şey, bu yıkımın arasında yaşamanın ne demek olduğu, öldürülen ailelerin başına gelenler ve hayatta kalanlar için yaşamın nasıl bir şey olduğudur."

DÜNYAYA ACİL ÇAĞRI

Kış öncesinde Gazze'ye yönelik yardımın artırılmasını isteyen Jolie, sivillerin barınma ihtiyacının karşılanması, hastanelere tıbbi malzeme ulaştırılması ve insani yardımın gerekli ölçekte bölgeye girmesi çağrısında bulundu.

Filistinlilerin evlerini, okullarını, hastanelerini ve yaşam alanlarını yeniden inşa edebilecekleri koşulların oluşturulması gerektiğini vurgulayan Jolie, "Yıkım ortada. İhtiyaçlar biliniyor. Şu an önemli olan bunların karşılanıp karşılanmadığıdır." dedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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