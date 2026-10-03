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Dünya

Flydubai uçağıyla ilgili yeni iddia: Liste önceden İsrail'e ulaşmış

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Flydubai uçağıyla ilgili yeni iddia: Liste önceden İsrail'e ulaşmış
Başlık ResmiFlydubai uçağıyla ilgili yeni iddia: Liste önceden İsrail'e ulaşmış "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Flydubai uçağında yaşanan olayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İsrail'in, Dubai-Tel Aviv seferini yapan ve Suudi Arabistan'a acil iniş yapan uçağın yolcu ve mürettebat listesini olaydan 2 gün önce aldığı öne sürüldü.

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Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan olayla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail, Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın yolcu ve mürettebat listesini olaydan 2 gün önce aldı.

İddialara göre listede, uçağı kasten düşürmeye çalıştığı öne sürülen Umman vatandaşı yardımcı pilotun da bilgileri yer alıyordu.

İSRAİL'DEN SORULARA CEVAP YOK

Havayolu şirketlerinin ülkelere ilettiği listelerde yolcuların ve mürettebatın tam isimleri ile vatandaşlık bilgilerinin bulunduğu belirtildi. Bu nedenle yardımcı pilotun Umman vatandaşı olduğunun listede açıkça görülebileceği ifade edildi.

İsrail Vergi Dairesi, Flydubai uçağına ait yolcu ve mürettebat listesinin kendilerine ulaştığını kabul etti. Ancak İsrail Ulaştırma Bakanlığı, listelerin kendilerine ulaşıp ulaşmadığı ve incelenip incelenmediğine ilişkin soruları cevapsız bıraktı.

İsrailli güvenlik kaynakları, yabancı havayolu mürettebatını incelemekten Ulaştırma Bakanlığı ile Mossad'ın sorumlu olduğunu aktardı. Şin-Bet ise yabancı havayolu şirketlerinin denetiminin görev alanında olmadığını açıkladı.

Flydubai uçağıyla ilgili yeni iddia: Liste önceden İsrail'e ulaşmış
Başlık ResmiFlydubai uçağıyla ilgili yeni iddia: Liste önceden İsrail'e ulaşmış

UMMANLI PİLOTLARLA İLGİLİ YASAK

Flydubai'nin İsrail hava sahasını kullanabilmesi için yapılan anlaşmada, uçuşlarda görev alan pilotların İsrail'le ilişkilerini normalleştiren ülkelerin vatandaşı olması şartı bulunuyor. Umman ise bu ülkeler arasında yer almıyor.

Bu nedenle yardımcı pilotun Umman vatandaşı olduğu yönündeki iddia soru işaretlerine neden oldu. The Jerusalem Post'un haberine göre İsrailli yetkililer, durumun anlaşmanın ihlali olduğunu savundu.

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UÇAKTA NE YAŞANMIŞTI?

Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden Flydubai uçağı, Ürdün hava sahasındayken önce "7700" genel acil durum, ardından "7500" uçak kaçırma kodunu göndermişti. İsrail basını, yardımcı pilotun kaptan pilota saldırarak uçağı düşürmeye çalıştığını öne sürmüştü. Kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girerek yardımcı pilota müdahale ettiği iddia edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da pilotlardan birinin uçağı düşürmeye çalıştığına dair işaretler bulunduğunu öne sürmüştü. Flydubai ise kokpitte yaşanan kavganın nedeninin belirsiz olduğunu açıklamıştı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, ilk soruşturmada yardımcı pilotun pilota saldırdığının ve olayda her iki pilotun da yaralandığının belirlendiğini duyurmuştu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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