Birleşik Arap Emirlikleri'nde Flydubai uçağında yaşanan kokpit saldırısına ilişkin soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı. BAE Başsavcılığı, yardımcı pilotun "terör eylemi" gerçekleştirmeye çalıştığını, kaptan pilota kokpitte bulunan acil durum baltasıyla saldırarak uçağın kontrolünü ele geçirmeye teşebbüs ettiğini açıkladı.

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Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağında 30 Eylül'de yaşanan kokpit saldırısına ilişkin soruşturma sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden olayın niteliğine ilişkin ilk resmi açıklama geldi.

BAE Başsavcısı Hamed Seyf eş-Şamisi, soruşturmanın ilk bulgularını kamuoyuyla paylaştı.

WAM'ın aktardığına göre Hamed Seyf eş-Şamisi, yardımcı pilotun "bir terör eylemi gerçekleştirmeye çalıştığını" öne sürdü.

Flydubai'deki kokpit saldırısında yeni perde! Yardımcı pilot daha önce uçuşlardan men edilmiş

KOKPİTTEKİ ACİL DURUM BALTASIYLA SALDIRDI

Başsavcılığın ilk bulgularına göre yardımcı pilot, uçuş sırasında kokpitte bulunan acil durum baltasıyla kaptan pilota saldırdı ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.

BAE makamları daha önce olayı "güvenlik vakası" olarak tanımlamış, saldırının önceden planlanıp planlanmadığı ve terör bağlantısının bulunup bulunmadığına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurmuştu.

Başsavcı, olayın nedenleri ve muhtemel bağlantılarının araştırılmaya devam ettiğine işaret etti.

Flydubai'deki kokpit saldırısında yeni perde! Yardımcı pilot daha önce uçuşlardan men edilmiş

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

ABC News'in kaynaklarına göre saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen yardımcı pilotun 29 yaşındaki Umman vatandaşı Hamam El Hammami olduğu belirlendi.

ABD basınına konuşan istihbarat ve kolluk kaynakları, El Hammami'nin daha önce Oman Air'de görev yaptığını ve 2024 yılında hakkında güvenlik endişeleri oluştuğunu öne sürdü.

İddialara göre El Hammami, Oman Air'de yardımcı pilot stajyeri olduğu dönemde aşırılık yanlısı materyaller bulundurduğunun tespit edilmesi üzerine uçuş görevinden uzaklaştırıldı. Ancak havayolu bünyesinde idari bir görevde çalışmasına izin verildi.

El Hammami'nin daha sonra Flydubai'de nasıl uçuş görevine başladığı ve Tel Aviv'e giden uçağın kokpitinde nasıl görevlendirildiği de soruşturmanın odaklandığı başlıklar arasında yer aldı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI DA İNCELENİYOR

CNN'in haberine göre El Hammami adına açılmış ve daha sonra silinmiş bir LinkedIn hesabında, 2025 yılının şubat ayına kadar yaklaşık yedi yıl Oman Air'de çalıştığı bilgisi yer alıyordu.

Aynı profilde Haziran 2025'te Fas merkezli Royal Air Maroc'ta çalışmaya başladığı ve Ocak 2026'da buradan ayrıldığı görülüyordu. Flydubai'deki görevine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyordu.

CNN ayrıca El Hammami adına kayıtlı olduğu belirtilen X ve Instagram hesaplarının da silindiği bilgisine yer verdi. Habere göre Instagram hesabından olayın ardından iki video paylaşıldı.

Videolardan birinde kokpitten çekilmiş İsrail uçaklarının görüntülerinin ardından eski El Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri ile 2009'da Afganistan'daki bir CIA üssüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren Humam Halil Ebu Mulal el-Belavi'nin fotoğrafları yer aldı.

Diğer paylaşımda ise Mekke, Medine ve Kudüs'ün yapay zeka ile oluşturulmuş bir görseline yer verildi.

UÇAK 30 SANİYEDEN KISA SÜREDE 4 BİN 267 METRE DALDI

Boeing 737 tipi uçakta 174 yolcu bulunuyordu.

Aktarılan bilgilere göre kaptan pilot Smit Machchhar'a yönelik saldırının ardından uçak, 30 saniyeden kısa sürede yaklaşık 14 bin feet, yani 4 bin 267 metre irtifa kaybetti.

Yaralanan kaptan pilot kokpit kapısını açmayı başardı. Bunun ardından bazı yolcular kokpite girerek yardımcı pilotu etkisiz hale getirip bağladı.

Yolculardan Yaniv Hayoun, kabinde bulunan başka bir pilot kontrolü devralana kadar uçağın kumandalarını çekerek dalışı durdurmaya çalıştığını anlattı.

Uçak daha sonra Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tebük'e acil iniş yaptı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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